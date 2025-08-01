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Щонайменше чотири танкери з російською нафтою простоюють поблизу берегів Індії, - Bloomberg

Катерина Ганжа
1 серпня, 2025 п'ятниця
13:32
Світ нафта корабель

Щонайменше чотири танкери, завантажені російською нафтою, простоюють біля західного узбережжя Індії, оскільки закупівлі цієї сировини опинилися в центрі уваги на тлі тиску з боку США та Європейського Союзу

Зміст

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що судна Achilles та Elyte наразі стоять на якорі біля Джамнагара, затримуючись від запланованого прибуття до Сікки 30–31 липня. 

Вони забрали вантаж наприкінці червня у Приморську та Усть-Лузі, де зазвичай вантажиться російська флагманська Urals. Обидва танкери перебувають під санкціями ЄС та Великої Британії.

Танкери Achilles та Elyte, судна типу Aframax, мають місткість близько 700 тис. барелів нафти кожен. Порт Сікка обслуговує компанії Reliance Industries Ltd. та Bharat Petroleum Corp. Ltd.

Ще два танкери – Destan та Horae також стоять біля узбережжя з російською нафтою. Танкер Destan, який перебуває під санкціями ЄС та Великої Британії, стоїть на якорі з орієнтовною датою прибуття до Сікки 24–25 липня. Судно Horae, яке прямує до Вадінара з очікуваним прибуттям 1 серпня, не підпадає під санкції ЄС, Великої Британії чи США.

Пункти призначення танкерів, які належать до типу Aframax, можуть змінитися, зазначають у Bloomberg.

  • Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 30 липня оголосив про запровадження з 1 серпня 25% мит проти Індії зі штрафом, оскільки та купує у РФ нафту та зброю, коли "всі хочуть, щоб Росія припинила вбивства в Україні".
  • Згодом у Reuters повідомили, що індійські державні нафтопереробні компанії припинили купувати російську нафту через зниження знижок та попереджень від президента США Дональда Трампа.
Теги:
Новини
Росія
ЄС
Індія
нафта
США
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