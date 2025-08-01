Щонайменше чотири танкери з російською нафтою простоюють поблизу берегів Індії, - Bloomberg

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що судна Achilles та Elyte наразі стоять на якорі біля Джамнагара, затримуючись від запланованого прибуття до Сікки 30–31 липня.

Вони забрали вантаж наприкінці червня у Приморську та Усть-Лузі, де зазвичай вантажиться російська флагманська Urals. Обидва танкери перебувають під санкціями ЄС та Великої Британії.

Танкери Achilles та Elyte, судна типу Aframax, мають місткість близько 700 тис. барелів нафти кожен. Порт Сікка обслуговує компанії Reliance Industries Ltd. та Bharat Petroleum Corp. Ltd.

Ще два танкери – Destan та Horae також стоять біля узбережжя з російською нафтою. Танкер Destan, який перебуває під санкціями ЄС та Великої Британії, стоїть на якорі з орієнтовною датою прибуття до Сікки 24–25 липня. Судно Horae, яке прямує до Вадінара з очікуваним прибуттям 1 серпня, не підпадає під санкції ЄС, Великої Британії чи США.

Пункти призначення танкерів, які належать до типу Aframax, можуть змінитися, зазначають у Bloomberg.