Індійські державні НПЗ припинили закуповувати нафту РФ на тлі оголошення Трампом санкцій, - Reuters

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Індія є третім найбільшим світовим імпортером нафти, а також – найбільшим покупцем російської сировини.

За словами чотирьох джерел агентства, минулого тижня компанії Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum і Mangalore Refinery не запитували нові партії сировини з РФ.

Читайте також: Трамп проти Індії та Китаю, – колонка Віталія Портникова

Відомо, що ці 4 НПЗ регулярно купували в Москви нафту, однак нині вони звернулися до спотового ринку для її заміни. Зокрема, держава звертає увагу на сорти з Близького Сходу і Західної Африки, зокрема, на нафту Abu Dhabi Murban.