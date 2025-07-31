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Індійські державні НПЗ припинили закуповувати нафту РФ на тлі оголошення Трампом санкцій, - Reuters

Дар'я Куркіна
31 липня, 2025 четвер
15:31
Світ нафтопереробний завод у Мумбаї, Індія

Індійські державні нафтопереробні компанії минулого тижня припинили купувати російську нафту через зниження знижок та попереджень від президента США Дональда Трампа

Зміст

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Індія є третім найбільшим світовим імпортером нафти, а також – найбільшим покупцем російської сировини.

За словами чотирьох джерел агентства, минулого тижня компанії Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum і Mangalore Refinery не запитували нові партії сировини з РФ.

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Відомо, що ці 4 НПЗ регулярно купували в Москви нафту, однак нині вони звернулися до спотового ринку для її заміни. Зокрема, держава звертає увагу на сорти з Близького Сходу і Західної Африки, зокрема, на нафту Abu Dhabi Murban. 

  • Президент США Дональд Трамп 30 липня оголосив про запровадження з 1 серпня 25% мит проти Індії із штрафом, оскільки та купує у РФ нафту та зброю, коли "всі хочуть, щоб Росія припинила вбивства в Україні".
Теги:
Новини
Росія
Індія
нафта
санкції проти Росії
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
Економіка
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