Індійські державні НПЗ припинили закуповувати нафту РФ на тлі оголошення Трампом санкцій, - Reuters
Індійські державні нафтопереробні компанії минулого тижня припинили купувати російську нафту через зниження знижок та попереджень від президента США Дональда Трампа
Про це пише Reuters із посиланням на джерела.
Індія є третім найбільшим світовим імпортером нафти, а також – найбільшим покупцем російської сировини.
За словами чотирьох джерел агентства, минулого тижня компанії Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum і Mangalore Refinery не запитували нові партії сировини з РФ.
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Відомо, що ці 4 НПЗ регулярно купували в Москви нафту, однак нині вони звернулися до спотового ринку для її заміни. Зокрема, держава звертає увагу на сорти з Близького Сходу і Західної Африки, зокрема, на нафту Abu Dhabi Murban.
- Президент США Дональд Трамп 30 липня оголосив про запровадження з 1 серпня 25% мит проти Індії із штрафом, оскільки та купує у РФ нафту та зброю, коли "всі хочуть, щоб Росія припинила вбивства в Україні".
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