Індія продовжуватиме купувати нафту в Росії попри погрози Трампа, - Reuters

Про це пише Reuters з посиланням на два джерела в індійському уряді.

"Це довгострокові контракти на постачання нафти, — зазначило одне з джерел. — Не так просто взяти і припинити закупівлі".

Раніше Трамп попереджав, що Індія може зіткнутися з додатковими санкціями за імпорт російської нафти та зброї. Крім того, за його словами, Нью-Делі нібито вже припинив закупівлю.

Проте, суботнє повідомлення The New York Times, з посиланням на двох неназваних високопоставлених індійських чиновників, підтверджує, що політика індійського уряду щодо закупівель російської нафти залишається незмінною. Водночас один із чиновників зазначив, що уряд "не давав нафтовим компаніям жодних вказівок" щодо скорочення імпорту з Росії.

"Щодо наших потреб у постачанні енергії... ми дивимося, що є на ринках, що пропонується, а також яка ситуація або обставини переважають у світі", – заявив речник міністерства закордонних справ Індії Рандхір Джайсвал.

Він також підкреслив, що Індія має "стабільне і перевірене часом партнерство" з Росією, а відносини Нью-Делі з різними країнами базуються на власних заслугах і не повинні розглядатися крізь призму третьої країни.

Що передувало

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 30 липня оголосив про запровадження з 1 серпня 25% мит проти Індії зі штрафом, оскільки та купує у РФ нафту та зброю, коли "всі хочуть, щоб Росія припинила вбивства в Україні".

Згодом у Reuters повідомили, що індійські державні нафтопереробні компанії припинили купувати російську нафту через зниження знижок та попереджень від президента США Дональда Трампа.

Пізніше у Bloomberg написали, що щонайменше чотири танкери, завантажені російською нафтою, простоюють біля західного узбережжя Індії, оскільки закупівлі цієї сировини опинилися в центрі уваги на тлі тиску з боку США та Європейського Союзу.

2 серпня стало відомо, що щонайменше два судна з російською нафтою, які прямували на нафтопереробні заводи в Індії, були перенаправлені в інші пункти призначення після нових санкцій США.