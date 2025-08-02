Щонайменше два судна з російською нафтою, які прямували до Індії, були перенаправлені в інші пункти призначення, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що три судна – два типу Aframax (Tagor і Guanyin) та одне типу Suezmax (Tassos) – мали цього місяця доправити російську нафту до індійських портів. Усі вони перебувають під санкціями США.

Tagor мав прибути до Ченнаї на східному узбережжі Індії, тоді як Guanyin і Tassos прямували до портів на заході країни.

Наразі ж Tagor прямує до Даляня в Китаї, а Tassos змінив курс на Порт-Саїд в Єгипті. Guanyin продовжує курсувати до Сікки – порту, який використовують компанії Reliance Industries та Bharat Petroleum Corp Ltd.

Також повідомляється, що ще два інші судна, Achilles та Elyte, завантажені російською нафтою, готуються розвантажити сорт Urals для компанії Reliance. Обидва танкери перебувають під санкціями Великої Британії та Європейського Союзу.