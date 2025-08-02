Щонайменше два судна з російською нафтою, які прямували до Індії, були перенаправлені в інші пункти призначення, - Reuters
Щонайменше два судна з російською нафтою, які прямували на нафтопереробні заводи в Індії, були перенаправлені в інші пункти призначення після нових санкцій США
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що три судна – два типу Aframax (Tagor і Guanyin) та одне типу Suezmax (Tassos) – мали цього місяця доправити російську нафту до індійських портів. Усі вони перебувають під санкціями США.
Tagor мав прибути до Ченнаї на східному узбережжі Індії, тоді як Guanyin і Tassos прямували до портів на заході країни.
Наразі ж Tagor прямує до Даляня в Китаї, а Tassos змінив курс на Порт-Саїд в Єгипті. Guanyin продовжує курсувати до Сікки – порту, який використовують компанії Reliance Industries та Bharat Petroleum Corp Ltd.
Також повідомляється, що ще два інші судна, Achilles та Elyte, завантажені російською нафтою, готуються розвантажити сорт Urals для компанії Reliance. Обидва танкери перебувають під санкціями Великої Британії та Європейського Союзу.
- Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 30 липня оголосив про запровадження з 1 серпня 25% мит проти Індії зі штрафом, оскільки та купує у РФ нафту та зброю, коли "всі хочуть, щоб Росія припинила вбивства в Україні".
- Згодом у Reuters повідомили, що індійські державні нафтопереробні компанії припинили купувати російську нафту через зниження знижок та попереджень від президента США Дональда Трампа.
- Пізніше у Bloomberg написали, що щонайменше чотири танкери, завантажені російською нафтою, простоюють біля західного узбережжя Індії, оскільки закупівлі цієї сировини опинилися в центрі уваги на тлі тиску з боку США та Європейського Союзу.
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