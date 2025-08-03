Радник Трампа звинуватив Індію у фінансуванні війни РФ проти України

Про це повідомляє Reuters.

"Він (Трамп) дуже чітко сказав, що для Індії неприйнятно продовжувати фінансувати цю війну, купуючи нафту в Росії", - заявив Міллер.

Як відмітили у Reuters, заява Міллера стала однією з найрізкіших з боку адміністрації Трампа стосовно Індії.

"Люди будуть шоковані, коли дізнаються, що Індія фактично пов'язана з Китаєм у питаннях купівлі російської нафти. Це приголомшливий факт", - додав Міллер.

Що передувало

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 30 липня оголосив про запровадження з 1 серпня 25% мит проти Індії зі штрафом, оскільки та купує у РФ нафту та зброю, коли "всі хочуть, щоб Росія припинила вбивства в Україні".

Згодом у Reuters повідомили, що індійські державні нафтопереробні компанії припинили купувати російську нафту через зниження знижок та попереджень від президента США Дональда Трампа.

Пізніше у Bloomberg написали, що щонайменше чотири танкери, завантажені російською нафтою, простоюють біля західного узбережжя Індії, оскільки закупівлі цієї сировини опинилися в центрі уваги на тлі тиску з боку США та Європейського Союзу.

2 серпня стало відомо, що щонайменше два судна з російською нафтою, які прямували на нафтопереробні заводи в Індії, були перенаправлені в інші пункти призначення після нових санкцій США.

Невдовзі Reuters із посиланням на два джерела в індійському уряді написало, що Індія має намір продовжувати закупівлі нафти у Росії попри погрози з боку президента США Дональда Трампа запровадити санкції.