Трамп пообіцяв суттєво підвищити тарифи для Індії за купівлю та перепродаж російської нафти
Президент США Дональд Трамп анонсував суттєве підвищення тарифів для Індії через те, що країна купує та перепродає величезну кількість російської нафти
Про це він написав у Truth Social.
"Індія не лише закуповує величезну кількість російської нафти, а й перепродає значну її частину на відкритому ринку, отримуючи при цьому великий прибуток. Їх не хвилює, скільки людей в Україні гине від російської воєнної машини. У зв’язку з цим я суттєво збільшу мита, які Індія платить США", — заявив Трамп.
Що передувало
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 30 липня оголосив про запровадження з 1 серпня 25% мит проти Індії зі штрафом, оскільки та купує у РФ нафту та зброю, коли "всі хочуть, щоб Росія припинила вбивства в Україні".
Згодом у Reuters повідомило, що індійські державні нафтопереробні компанії припинили купувати російську нафту через зменшення знижок та попередження від президента США Дональда Трампа.
Пізніше у Bloomberg написали, що щонайменше чотири танкери, завантажені російською нафтою, простоюють біля західного узбережжя Індії, оскільки закупівлі цієї сировини опинилися в центрі уваги на тлі тиску з боку США та Європейського Союзу.
2 серпня стало відомо, що щонайменше два судна з російською нафтою, які прямували на нафтопереробні заводи в Індії, були перенаправлені в інші пункти призначення після нових санкцій США.
Невдовзі Reuters із посиланням на два джерела в індійському уряді написало, що Індія має намір продовжувати закупівлі нафти в Росії попри погрози з боку президента США Дональда Трампа запровадити санкції.
Заступник керівника апарату Білого дому та один із найвпливовіших радників президента США Стівен Міллер звинуватив Індію у фактичному фінансуванні війни Росії проти України через закупівлю нафти в Москви.
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