Найбільший НПЗ Індії придбав 7 млн барелів нафти зі США, Канади та Близького Сходу, - Reuters

Про це пише Reuters, посилаючись на джерела на ринку.

Зазначається, що обсяги цієї закупленої нафти перевищують звичайні закупівлі, частково з метою заміни російської нафти. Водночас ціни угод поки не розголошуються.

Так, на тендері IOC придбала 4,5 млн барелів американської нафти (WTI Midland), 500 тис. барелів канадської Western Canadian Select (WCS), а також 2 млн барелів нафти Das, що видобувається в Абу-Дабі.

Агентство акцентує, що Індія – третій за величиною імпортер нафти у світі та найбільший покупець російської нафти, що транспортується морем.

Державні нафтопереробні компанії Індії – IOC, HPCL, BPCL і MRPL – минулого тижня не закуповували російську нафту. Проте пізніше Індія заперечила чутки про відмову від російської нафти. 30 липня Трамп оголосив про запровадження проти Індії мита розміром 25% "плюс штраф", якщо вона не припинить імпорт російської сирої нафти.

Що передувало

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 30 липня оголосив про запровадження з 1 серпня 25% мит проти Індії зі штрафом, оскільки та купує у РФ нафту та зброю, коли "всі хочуть, щоб Росія припинила вбивства в Україні".

Згодом у Reuters повідомили, що індійські державні нафтопереробні компанії припинили купувати російську нафту через зниження знижок та попереджень від президента США Дональда Трампа.

Пізніше у Bloomberg написали, що щонайменше чотири танкери, завантажені російською нафтою, простоюють біля західного узбережжя Індії, оскільки закупівлі цієї сировини опинилися в центрі уваги на тлі тиску з боку США та Європейського Союзу.

2 серпня стало відомо, що щонайменше два судна з російською нафтою, які прямували на нафтопереробні заводи в Індії, були перенаправлені в інші пункти призначення після нових санкцій США.

Невдовзі Reuters із посиланням на два джерела в індійському уряді написало, що Індія має намір продовжувати закупівлі нафти у Росії попри погрози з боку президента США Дональда Трампа запровадити санкції.

Заступник керівника апарату Білого дому та один із найвпливовіших радників президента США Стівен Міллер звинуватив Індію у фактичному фінансуванні війни Росії проти України через закупівлю нафти в Москви.