Індійські посадовці відвідають Росію попри погрози Трампа щодо мит, - Bloomberg

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

За інформацією агентства, Росію відвідають радник з національної безпеки Аджит Довал та глава МЗС Індії Субраманьям Джайшанкар.

Зазначено, що ці поїздки були заплановані заздалегідь у межах щорічних консультацій, однак відбудуться "на тлі зростаючої напруженості в індійсько-американських відносинах через зв'язки Нью-Делі з Москвою".

Мита США проти Індії

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 30 липня оголосив про запровадження з 1 серпня 25% мит проти Індії зі штрафом, оскільки та купує у РФ нафту та зброю, коли "всі хочуть, щоб Росія припинила вбивства в Україні".

Пізніше у Bloomberg написали, що щонайменше чотири танкери, завантажені російською нафтою, простоюють біля західного узбережжя Індії, оскільки закупівлі цієї сировини опинилися в центрі уваги на тлі тиску з боку США та Європейського Союзу.

2 серпня стало відомо, що щонайменше два судна з російською нафтою, які прямували на нафтопереробні заводи в Індії, були перенаправлені в інші пункти призначення після нових санкцій США.

Невдовзі Reuters із посиланням на два джерела в індійському уряді написало, що Індія має намір продовжувати закупівлі нафти в Росії попри погрози з боку президента США Дональда Трампа запровадити санкції.

Заступник керівника апарату Білого дому та один із найвпливовіших радників президента США Стівен Міллер звинуватив Індію у фактичному фінансуванні війни Росії проти України через закупівлю нафти в Москви.

4 серпня Трамп анонсував суттєве підвищення тарифів для Індії через те, що країна купує та перепродає величезну кількість російської нафти. В Нью-Делі назвали дії Штатів невиправданими та необґрунтованими.

Натомість Індія розкритикувала Євросоюз та США, заявивши, що вони несправедливо відокремлюють її через закупівлю російської нафти, коли ті "торгують з Москвою, незважаючи на війну в Україні".