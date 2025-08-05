Індійські посадовці відвідають Росію попри погрози Трампа щодо мит, - Bloomberg
Помічники премʼєр-міністра Індії Надрена Моді поїдуть до РФ цього тижня, незважаючи на погрози президента США Дональда Трампа посилити мита через купівлю російської нафти
Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.
За інформацією агентства, Росію відвідають радник з національної безпеки Аджит Довал та глава МЗС Індії Субраманьям Джайшанкар.
Зазначено, що ці поїздки були заплановані заздалегідь у межах щорічних консультацій, однак відбудуться "на тлі зростаючої напруженості в індійсько-американських відносинах через зв'язки Нью-Делі з Москвою".
Мита США проти Індії
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 30 липня оголосив про запровадження з 1 серпня 25% мит проти Індії зі штрафом, оскільки та купує у РФ нафту та зброю, коли "всі хочуть, щоб Росія припинила вбивства в Україні".
Пізніше у Bloomberg написали, що щонайменше чотири танкери, завантажені російською нафтою, простоюють біля західного узбережжя Індії, оскільки закупівлі цієї сировини опинилися в центрі уваги на тлі тиску з боку США та Європейського Союзу.
2 серпня стало відомо, що щонайменше два судна з російською нафтою, які прямували на нафтопереробні заводи в Індії, були перенаправлені в інші пункти призначення після нових санкцій США.
Невдовзі Reuters із посиланням на два джерела в індійському уряді написало, що Індія має намір продовжувати закупівлі нафти в Росії попри погрози з боку президента США Дональда Трампа запровадити санкції.
Заступник керівника апарату Білого дому та один із найвпливовіших радників президента США Стівен Міллер звинуватив Індію у фактичному фінансуванні війни Росії проти України через закупівлю нафти в Москви.
4 серпня Трамп анонсував суттєве підвищення тарифів для Індії через те, що країна купує та перепродає величезну кількість російської нафти. В Нью-Делі назвали дії Штатів невиправданими та необґрунтованими.
Натомість Індія розкритикувала Євросоюз та США, заявивши, що вони несправедливо відокремлюють її через закупівлю російської нафти, коли ті "торгують з Москвою, незважаючи на війну в Україні".
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