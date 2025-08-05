"Самі ведуть торгівлю з Росією": Індія звинуватила ЄС і США в подвійних стандартах на тлі мит Трампа

Про це заявило індійське МЗС, передає Reuters.

У відомстві наголосили: "країни, які критикують Індію, самі торгують з Росією".

"Невиправдано виокремити Індію", – сказали в МЗС, додавши, що ЄС торік провів торгівлю з РФ на 67,5 млрд євро та імпортував рекордні обʼєми її СПГ.

Нью-Делі акцентує, що Вашингтон водночас імпортує російський гексафторид урану для використання в атомній енергетиці, а також паладій, добрива та хімікати. МЗС не надало джерел цієї інформації.

Що передувало

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 30 липня оголосив про запровадження з 1 серпня 25% мит проти Індії зі штрафом, оскільки та купує у РФ нафту та зброю, коли "всі хочуть, щоб Росія припинила вбивства в Україні".

Пізніше у Bloomberg написали, що щонайменше чотири танкери, завантажені російською нафтою, простоюють біля західного узбережжя Індії, оскільки закупівлі цієї сировини опинилися в центрі уваги на тлі тиску з боку США та Європейського Союзу.

2 серпня стало відомо, що щонайменше два судна з російською нафтою, які прямували на нафтопереробні заводи в Індії, були перенаправлені в інші пункти призначення після нових санкцій США.

Невдовзі Reuters із посиланням на два джерела в індійському уряді написало, що Індія має намір продовжувати закупівлі нафти в Росії попри погрози з боку президента США Дональда Трампа запровадити санкції.

Заступник керівника апарату Білого дому та один із найвпливовіших радників президента США Стівен Міллер звинуватив Індію у фактичному фінансуванні війни Росії проти України через закупівлю нафти в Москви.

4 серпня Трамп анонсував суттєве підвищення тарифів для Індії через те, що країна купує та перепродає величезну кількість російської нафти. В Нью-Делі назвали дії Штатів невиправданими та необґрунтованими.