Економіст Фурман назвав кроки, щоб зробити санкції проти РФ ефективними
Є п'ять пунктів, які потрібно зробити, аби санкції проти Росії стали по-справжньому ефективними. Зокрема, це повна енергетична ізоляція
Про це в ефірі Еспресо сказав економіст Василь Фурман.
"Що потрібно зробити, аби санкції стали по-справжньому ефективними. Це повна енергетична ізоляція. ЄС має повністю відмовитися від російської нафти та газу. Жодних винятків. Друге - санкції проти всього тіньового флоту і вторинні санкції проти портів і компаній, що беруть участь у цих схемах. Трете - спільна стратегія США та країн G7 - потрібно однозначно знизити граничну ціну на російську нафту", - заявив він.
Фурман додав, що зараз гранична ціна знижена, але треба менше і потрібен тотальний контроль за ефективним виконанням саме цієї санкції, тому що вона дійсно б'є по доходах напряму російського бюджету.
"Четверте - боротьба з обходом. Жорсткі санкції (можливо, торгівельні та фінансові) обмеження щодо компаній з Китаю, Туреччини, Індії, які працюють з Росією. П'яте - це моніторинг у реальному часі з супутниковими даними фінансовою розвідкою та спільною групою міжнародних експертів за виконанням санкцій. Це мають бути тотальні санкції - США, ЄС і всі інші наші союзники і контроль за виконанням. Бо санкцій дійсно дуже багато, а тепер треба забезпечити ефективне виконання", - підсумував економіст.
- 18 липня Рада ЄС схвалила 18-й пакет санкцій проти Росії.
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