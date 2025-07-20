Економіст Фурман назвав кроки, щоб зробити санкції проти РФ ефективними

Про це в ефірі Еспресо сказав економіст Василь Фурман.

"Що потрібно зробити, аби санкції стали по-справжньому ефективними. Це повна енергетична ізоляція. ЄС має повністю відмовитися від російської нафти та газу. Жодних винятків. Друге - санкції проти всього тіньового флоту і вторинні санкції проти портів і компаній, що беруть участь у цих схемах. Трете - спільна стратегія США та країн G7 - потрібно однозначно знизити граничну ціну на російську нафту", - заявив він.

Фурман додав, що зараз гранична ціна знижена, але треба менше і потрібен тотальний контроль за ефективним виконанням саме цієї санкції, тому що вона дійсно б'є по доходах напряму російського бюджету.

"Четверте - боротьба з обходом. Жорсткі санкції (можливо, торгівельні та фінансові) обмеження щодо компаній з Китаю, Туреччини, Індії, які працюють з Росією. П'яте - це моніторинг у реальному часі з супутниковими даними фінансовою розвідкою та спільною групою міжнародних експертів за виконанням санкцій. Це мають бути тотальні санкції - США, ЄС і всі інші наші союзники і контроль за виконанням. Бо санкцій дійсно дуже багато, а тепер треба забезпечити ефективне виконання", - підсумував економіст.