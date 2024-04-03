Енергоблок Хмельницької АЕС відновили й вивели на максимально можливу потужність
Енергоблок Хмельницької АЕС виведений після відновлювального ремонту на максимально можливу потужність
Про це повідомили в Енергоатомі.
Також у компанії зазначили, що один із блоків ХАЕС було відремонтовано та повернено в роботу на два тижні раніше запланованого терміну.
"Дякую фахівцям Енергоатома, які змогли швидко та якісно повернути блок до роботи, на два тижні скоротивши терміни відновлювального ремонту. Це надзвичайно важливо з огляду на постійні атаки рашистів на українську енергосистему", – зазначив керівник Енергоатома Петро Котін.
- Раніше міністр енергетики України Герман Галущенко заявляв, що Хмельницька АЕС після будівництва нових блоків стане найпотужнішою в Європі.
- Енергоблок Хмельницької атомної електростанції підключили до енергомережі після проведення ремонтних робіт. Завершити ремонт вдалося раніше запланованого терміну.
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