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Енергосистема України перебуває у напруженому режимі, - директор Центру досліджень енергетики

13 січня, 2024 субота
09:04
Економіка

Станом на ранок суботи, 13 січня, енергосистема України вимушено перебуває у напруженому режимі через погодні умови, військові дії та технічні проблеми

Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, передає "Суспільне".

"Вдається поки що працювати без будь-яких примусових відключень електроенергії. Поки що всі споживачі заживлені, крім тих, в кого якісь аварійні проблеми через погодні умови, перш за все. Але це зараз досягається повним напруженням всіх сил енергосистеми", - сказав він.

За словами Харченка, в Україні більш як 14 мільйонів приватних споживачів. Тому якщо кожен скоротить споживання електрики хоча б на один кіловат, Україна пройде зиму без будь-яких примусових відключень.

Зазначається, що в українській енергосистемі є дефіцит і в умовах холодів він виникає через день.

"Але завдяки допомозі наших партнерів, країн-сусідів, перш за все, йдеться про Румунію, Словаччину, Польщу, Угорщину, ми по суті, навіть коли виникає дефіцит, маємо змогу не відключати споживачів, продовжувати працювати", - сказав він.

  • Станом на ранок п'ятниці, 12 січня, через бойові дії в Україні знеструмлено 409 населених пунктів. Є нові пошкодження в мережах обленерго на Дніпропетровщині, Донеччині, Харківщині й Херсонщині.
Суспільство
Україна
Війна з Росією
Енергія
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