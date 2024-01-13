Енергосистема України перебуває у напруженому режимі, - директор Центру досліджень енергетики
Станом на ранок суботи, 13 січня, енергосистема України вимушено перебуває у напруженому режимі через погодні умови, військові дії та технічні проблеми
Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, передає "Суспільне".
"Вдається поки що працювати без будь-яких примусових відключень електроенергії. Поки що всі споживачі заживлені, крім тих, в кого якісь аварійні проблеми через погодні умови, перш за все. Але це зараз досягається повним напруженням всіх сил енергосистеми", - сказав він.
За словами Харченка, в Україні більш як 14 мільйонів приватних споживачів. Тому якщо кожен скоротить споживання електрики хоча б на один кіловат, Україна пройде зиму без будь-яких примусових відключень.
Зазначається, що в українській енергосистемі є дефіцит і в умовах холодів він виникає через день.
"Але завдяки допомозі наших партнерів, країн-сусідів, перш за все, йдеться про Румунію, Словаччину, Польщу, Угорщину, ми по суті, навіть коли виникає дефіцит, маємо змогу не відключати споживачів, продовжувати працювати", - сказав він.
- Станом на ранок п'ятниці, 12 січня, через бойові дії в Україні знеструмлено 409 населених пунктів. Є нові пошкодження в мережах обленерго на Дніпропетровщині, Донеччині, Харківщині й Херсонщині.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.06 Купівля 38.06Продаж 38.83
- EUR Купівля 41.79Продаж 42.85
- Актуальне
- Важливе