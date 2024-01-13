Енергосистема України перебуває у напруженому режимі, - директор Центру досліджень енергетики

Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, передає "Суспільне".

"Вдається поки що працювати без будь-яких примусових відключень електроенергії. Поки що всі споживачі заживлені, крім тих, в кого якісь аварійні проблеми через погодні умови, перш за все. Але це зараз досягається повним напруженням всіх сил енергосистеми", - сказав він.

За словами Харченка, в Україні більш як 14 мільйонів приватних споживачів. Тому якщо кожен скоротить споживання електрики хоча б на один кіловат, Україна пройде зиму без будь-яких примусових відключень.

Зазначається, що в українській енергосистемі є дефіцит і в умовах холодів він виникає через день.

"Але завдяки допомозі наших партнерів, країн-сусідів, перш за все, йдеться про Румунію, Словаччину, Польщу, Угорщину, ми по суті, навіть коли виникає дефіцит, маємо змогу не відключати споживачів, продовжувати працювати", - сказав він.