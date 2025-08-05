ЄС готує санкції проти Китаю за участь в обході антиросійських санкцій, - Politico

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела в дипломатичних колах ЄС.

Приводом для обговорення санкцій стала публікація агентства Reuters у липні, де йшлося про приховані постачання китайських двигунів для безпілотників у Росію через підставні фірми. Зокрема, ці товари декларувалися як холодильне обладнання, щоб обійти західні обмеження.

За словами європейського дипломата, ЄС ще до появи розслідування мав підтвердження такої співпраці. Він наголосив, що роль Китаю у війні зростає як у масштабах, так і в технічному рівні, і без цієї підтримки агресія проти України виглядала б інакше.

Євросоюз уже звертався до Китаю з вимогою пояснень, проте у відповідь отримував або ігнорування, або формальне заперечення.

"Ми прагнемо діалогу, але і конкретних дій", — зазначив дипломат.

Після серпня ЄС може просунути ідею санкцій проти китайських структур. У Брюсселі вважають, що мають достатні економічні важелі тиску.

Паралельно китайські компанії продовжують активне проникнення на ринки ЄС. Так, Baidu та американська Lyft вже оголосили про запуск безпілотників китайського виробництва у ФРН та Британії з 2026 року. Схожі плани мають Uber і Momenta.

Попри жорсткі митні тарифи, китайські електромобілі досі залишаються найдешевшими на європейському ринку.