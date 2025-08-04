"Примус і тиск нічого не дадуть": Китай відкинув вимогу США припинити закупівлю нафти в РФ та Ірану

Про це пише Associated Press.

"Китай завжди забезпечуватиме своє енергопостачання у спосіб, що відповідає нашим національним інтересам, — йдеться в заяві міністерства закордонних справ Китаю. - Примус і тиск нічого не дадуть. Китай буде рішуче захищати свій суверенітет, безпеку та інтереси розвитку".

Міністр фінансів США Скотт Бессент, коментуючи переговори, зазначив, що китайська сторона "дуже серйозно ставиться до свого суверенітету" у питаннях закупівлі російської нафти.

"Ми не хочемо заважати їхньому суверенітету, тому вони хотіли б платити 100% мито", — заявив Бессент.

Він назвав китайців "жорсткими" учасниками переговорів, але запевнив, що опір Китаю не завадив переговорам.

"Я вірю, що ми маємо всі передумови для укладення угоди", – додав він.

Однак Габріель Вілдау, керівний директор консалтингової компанії Teneo, висловив сумнів щодо можливості реалізації погрози Дональда Трампа ввести 100-відсоткове мито.

"Реалізація цих погроз зірве всі останні досягнення і, ймовірно, знищить будь-які шанси для Трампа і китайського президента Сі Цзіньпіна оголосити про укладення торговельної угоди, якщо вони зустрінуться восени", - підкреслив Вілдау.

США прагнуть обмежити продаж нафти Росією та Іраном, оскільки це є основним джерелом доходів для обох країн. Вашингтон мотивує це бажанням зменшити фінансування їхніх збройних сил, оскільки Москва продовжує війну проти України, а Тегеран фінансує бойові угруповання по всьому Близькому Сходу.

Що передувало

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 30 липня оголосив про запровадження з 1 серпня 25% мит проти Індії зі штрафом, оскільки та купує у РФ нафту та зброю, коли "всі хочуть, щоб Росія припинила вбивства в Україні".

Згодом у Reuters повідомили, що індійські державні нафтопереробні компанії припинили купувати російську нафту через зниження знижок та попереджень від президента США Дональда Трампа.

Пізніше у Bloomberg написали, що щонайменше чотири танкери, завантажені російською нафтою, простоюють біля західного узбережжя Індії, оскільки закупівлі цієї сировини опинилися в центрі уваги на тлі тиску з боку США та Європейського Союзу.

2 серпня стало відомо, що щонайменше два судна з російською нафтою, які прямували на нафтопереробні заводи в Індії, були перенаправлені в інші пункти призначення після нових санкцій США.

Невдовзі Reuters із посиланням на два джерела в індійському уряді написало, що Індія має намір продовжувати закупівлі нафти у Росії попри погрози з боку президента США Дональда Трампа запровадити санкції.