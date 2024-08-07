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Головна Економіка ЄС надав Україні вже майже €108 млрд допомоги, - фон дер Ляєн

ЄС надав Україні вже майже €108 млрд допомоги, - фон дер Ляєн

Юлія Лаврук
7 серпня, 2024 середа
12:32
Економіка Урсула фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Євросоюз уже передав Україні майже 108 млрд євро допомоги

Зміст

Про це вона написала у соцмережі Х.

Фон дер Ляєн зазначила, що ЄС підтримує Україну з першого дня російської агресії та разом із державами-членами надали підтримку в розмірі майже 108 мільярдів євро.

"Україна переможе у цій війні на виживання. І ЄС буде з Україною та її народом стільки, скільки буде потрібно", - додала президентка Єврокомісії.

  • Рада Євросоюзу у вівторок, 6 серпня, схвалила виділення для України 4,2 млрд євро у межах програми Ukraine Facility. Кошти планують надіслати до кінця серпня.
Теги:
Світ
Україна
ЄС
Війна з Росією
допомога Україні
підтримка України
Урсула фон дер Ляєн
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