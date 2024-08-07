ЄС надав Україні вже майже €108 млрд допомоги, - фон дер Ляєн

Про це вона написала у соцмережі Х.

Фон дер Ляєн зазначила, що ЄС підтримує Україну з першого дня російської агресії та разом із державами-членами надали підтримку в розмірі майже 108 мільярдів євро.

"Україна переможе у цій війні на виживання. І ЄС буде з Україною та її народом стільки, скільки буде потрібно", - додала президентка Єврокомісії.