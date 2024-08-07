ЄС надав Україні вже майже €108 млрд допомоги, - фон дер Ляєн
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Євросоюз уже передав Україні майже 108 млрд євро допомоги
Про це вона написала у соцмережі Х.
Фон дер Ляєн зазначила, що ЄС підтримує Україну з першого дня російської агресії та разом із державами-членами надали підтримку в розмірі майже 108 мільярдів євро.
"Україна переможе у цій війні на виживання. І ЄС буде з Україною та її народом стільки, скільки буде потрібно", - додала президентка Єврокомісії.
- Рада Євросоюзу у вівторок, 6 серпня, схвалила виділення для України 4,2 млрд євро у межах програми Ukraine Facility. Кошти планують надіслати до кінця серпня.
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