Рада ЄС схвалила виділення Україні 4,2 млрд євро: виплати очікуються цього місяця

Про це повідомляє угорське головування у Раді ЄС.

Зазначається, що після завершення письмової процедури Рада ЄС ухвалила рішення, яке дозволяє здійснити перший платіж у розмірі майже 4,2 млрд євро у межах програми Ukraine Facility.

"Це рішення підтримує макрофінансову стабільність України та функціонування її державного управління", - йдеться у повідомленні.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подякував Раді ЄС за це рішення та повідомив, що виплати очікуються вже у серпні 2024 року.

Зазначимо, що 24 липня посли Євросоюзу схвалили виділення для України ще 4,2 млрд євро у межах програми Ukraine Facility.

Про Ukraine Facility

Ukraine Facility - інструмент, що передбачає можливість отримання Україною у 2024-2027 рр. фінансової та технічної допомоги ЄС на загальну суму 50 млрд євро. З них на бюджетну підтримку буде спрямовано 38,27 млрд євро, в інвестиційний фонд - 6,97 млрд євро, на технічну та адміністративну підтримку - 4,76 млрд євро.

Чотирирічну програму підтримки України підтримки України ЄС остаточно схвалив 28 лютого. Згодом 18 березня уряд ухвалив план для програми Ukraine Facility. У Єврокомісії назвали це великим досягненням.

На початку червня Верховна Рада ратифікувала угоду з Європейським Союзом для отримання коштів за ініціативою Ukraine Facility.