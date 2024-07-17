Ukraine Facility: Єврокомісія надасть Україні ще €4,2 млрд

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, після отримання цих коштів загальна сума фінансування від Євросоюзу в межах Ukraine Facility сягне 12 млрд євро.

"Ця суттєва допомога зміцнить нашу макрофінансову стабільність на тлі тривалої боротьби за свободу. Вдячні Єврокомісії за позитивну оцінку прогресу України та Президентці Урсулі фон дер Ляєн за незмінну підтримку. Разом проводимо структурні реформи та працюємо на шляху до нашого спільного майбутнього", - написав Шмигаль.

Про Ukraine Facility

Ukraine Facility - інструмент, що передбачає можливість отримання Україною у 2024-2027 рр. фінансової та технічної допомоги ЄС на загальну суму 50 млрд євро. З них на бюджетну підтримку буде спрямовано 38,27 млрд євро, в інвестиційний фонд - 6,97 млрд євро, на технічну та адміністративну підтримку - 4,76 млрд євро.

Чотирирічну програму підтримки України підтримки України ЄС остаточно схвалив 28 лютого. Згодом 18 березня уряд ухвалив план для програми Ukraine Facility. У Єврокомісії назвали це великим досягненням.

На початку червня Верховна Рада ратифікувала угоду з Європейським Союзом для отримання коштів за ініціативою Ukraine Facility.

9 липня перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко підписала фінансову угоду між Україною та Євросоюзом, яка регулює отримання грантової допомоги в межах Ukraine Facility у розмірі 5,27 мільярда євро.