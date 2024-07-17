Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка Ukraine Facility: Єврокомісія надасть Україні ще €4,2 млрд

Ukraine Facility: Єврокомісія надасть Україні ще €4,2 млрд

17 липня, 2024 середа
18:56
Економіка Україна ЄС

17 липня Європейська комісія ухвалила виділення для України ще 4,2 млрд євро фінансування у межах Ukraine Facility

Зміст

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. 

За його словами, після отримання цих коштів загальна сума фінансування від Євросоюзу в межах Ukraine Facility сягне 12 млрд євро.

"Ця суттєва допомога зміцнить нашу макрофінансову стабільність на тлі тривалої боротьби за свободу. Вдячні Єврокомісії за позитивну оцінку прогресу України та Президентці Урсулі фон дер Ляєн за незмінну підтримку. Разом проводимо структурні реформи та працюємо на шляху до нашого спільного майбутнього", - написав Шмигаль.

Про Ukraine Facility

Ukraine Facility - інструмент, що передбачає можливість отримання Україною у 2024-2027 рр. фінансової та технічної допомоги ЄС на загальну суму 50 млрд євро. З них на бюджетну підтримку буде спрямовано 38,27 млрд євро, в інвестиційний фонд - 6,97 млрд євро, на технічну та адміністративну підтримку - 4,76 млрд євро.

Чотирирічну програму підтримки України підтримки України ЄС остаточно схвалив 28 лютого. Згодом 18 березня уряд ухвалив план для програми Ukraine Facility. У Єврокомісії назвали це великим досягненням.

На початку червня Верховна Рада ратифікувала угоду з Європейським Союзом для отримання коштів за ініціативою Ukraine Facility.

9 липня перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко підписала фінансову угоду між Україною та Євросоюзом, яка регулює отримання грантової допомоги в межах Ukraine Facility у розмірі 5,27 мільярда євро.

Теги:
Суспільство
Світ
Україна
ЄС
Європа
Денис Шмигаль
Європейська комісія
допомога Україні
підтримка України
Світ про Україну
Читайте також:
Верховна Рада
16 липня, 2024 вiвторок
Рада підтримала за основу послаблення відповідальності за самовільне залишення частини
Роман Червінський
15 липня, 2024 понедiлок
Романа Червінського відпустили під заставу
Сергій Лавров
17 липня, 2024 середа
"Товариш Лавров, що ти за тварина?": постпред України в ООН Кислиця висміяв Лаврова за цитування твору Джорджа Орвелла
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.22
    Купівля 41.22
    Продаж 41.75
  • EUR
    Купівля 44.94
    Продаж 45.71
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
17 липня
20:08
OPINION
Юрій Богданов
Про несправедливий світ, етику і гуманізм у міжнародній політиці
20:02
Микола Задорожній
ВАКС призначив заставу нардепу-"слузі" Задорожньому
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 875-го дня війни: у Росії закінчуються танки, з полону повернулись 95 захисників, а в окупованому Маріуполі лунали вибухи
19:56
відключення електроенергії
На Київщині зафіксовано аварійні відключення світла: причина
19:56
Сербія
Через спеку вперше в історії висохло сербське озеро Русанда
19:47
дрон, БПЛА
Росіяни поцілили в житловий будинок у Запорізькій області: поранені жінка й двоє дітей
19:47
валюта євро
Вартість євро в Україні сягнула історичного максимуму
19:36
Новий британський уряд прагне провести реформу Палати лордів
19:30
гривня тисяча гривень
Через відключення світла українці почали накопичувати готівку: подробиці від НБУ
19:28
Підготовка, медицина, відпочинок: у ЗСУ запроваджують програму "Збереження життів військовослужбовців"
19:15
шахта
Росіяни готують перелік шахт для "приватизації" на ТОТ Донеччини, - Спротив
19:00
У Польщі побудували базу для понад 1 тис. військових США
18:55
відбудова Ірпіня
В Ірпені ввели в експлуатацію перший багатоквартирний будинок, відбудований коштом United24
18:34
путін
Путін скинув провину за дефіцит електроенергії в низці регіонів РФ на майнерів криптовалюти
18:17
військовий квиток, мобілізація
В Україні запустили послугу електронного бронювання через Дію
18:15
тренер ФК "Партизан" Александар Станоєвіч
"Вони рівня московського Динамо": тренер белградського Партизана Станоєвіч порівняв Динамо Київ з російським клубом
18:01
OPINION
Віктор Шлінчак
Байден і Трамп вперлися у стелю
17:51
відключення електроенергії
Обмеження споживання 18 липня: Укренерго повідомило, в які години відключень буде найбільше
17:42
РФ ударила по об'єкту соціальної інфраструктури в Покровську: є поранені
17:35
ЦНАП
Понад 1,4 млн українців уточнили свої облікові дані у ЦНАП, - Мінцифри
17:35
Дмитро Пєсков
На Білгородщині обмежать в'їзд у 14 населених пунктів: у Кремлі назвали причину
17:21
На фото: Аліна Шаманська та Руслан Ханумак
Ведуча Аліна Шаманська, яка мешкає в США, прокоментувала виїзд свого ексчоловіка Ханумака за кордон
17:21
Передавала РФ зашифровані звіти про локації ЗСУ під Покровськом: ворожа інформаторка отримала 13 років тюрми
17:18
Оновлено
З російського полону повернули 95 українських захисників
17:07
Житло для переселенців
В Україні реалізують три житлові проєкти для переселенців: подробиці
17:02
знищений російський танк Т-72
РФ втрачає запаси радянських танків, а будівництво чи ремонт старих ускладнюють санкції, - The Economist
17:01
на фото ситуація на фронті
Від початку доби на фронті відбулося 99 боєзіткнень: ворог найактивніший на трьох напрямках
16:59
замах на Трампа
Замах на Трампа: розпочали розслідування щодо секретної служби
16:52
гурт Tenacious D
Музикант Кайл Гасс пожартував про замах на Трампа, потім перепросив та скасував тур 
16:50
новини Львівщини
У Маріуполі чутно вибухи, працює авіація, - Андрющенко
16:31
Резерв+
Оновити військово-облікові дані у Резерв+ можна й після 16 липня, – Міноборони
16:29
Литва прапор
У Литві заборонять в'їзд автомобілів з білоруськими номерами
16:28
Олег Синєгубов
РФ на Харківщині знищила переправу через річку Оскіл для цивільних, - Синєгубов
16:25
Ексклюзив
полонені окупанти
На Лиманському напрямку ворожа група здалася в полон, - заступник командира 97-го батальйону
16:18
Партнерський матеріал
відбудова, електрик
Як здійснюється контроль за витратами на відбудову України та яку роль у цьому відіграє громадянське суспільство
16:08
До переліку пільгового імпорту не включили обладнання для вітрових електростанцій: владу просять переглянути рішення
16:05
Енцо Фернандес
"Грають за Францію, але всі з Анголи": гравця "Челсі" Енцо Фернандеса звинуватили у расизмі, він відреагував
16:00
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Червінський "зробив" Банкову! Як полковник СБУ обʼєднав суспільство та опозицію
15:56
Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук
Українські військові знищили 28 кораблів РФ, - Плетенчук
15:56
спека у Європі
З яких регіонів почнеться послаблення спеки, та коли і де чекати дощі: прогноз від Наталки Діденко
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV