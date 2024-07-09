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Ukraine Facility: Україна підписала фінансову угоду з ЄС на 5,27 млрд євро

9 липня, 2024 вiвторок
12:27
Економіка Україна - Євросоюз

Перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко підписала фінансову угоду між Україною та Євросоюзом, яка регулює отримання грантової допомоги в межах Ukraine Facility у розмірі 5,27 мільярда євро

Зміст

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Відповідне рішення про залучення грантової підтримки від ЄС було прийнято на засіданні уряду минулого тижня.

Юлія Свириденко зазначила, що підписання угоди щодо залучення грантової підтримки на 5,27 млрд євро протягом найближчих чотирьох років сприятиме стабілізації макроекономічної та фінансової ситуації в країні та забезпечить необхідні ресурси для підтримки ключових секторів економіки.

"Це остання угода яка необхідна для того, щоб повністю запустилася програма Ukraine Facility. Ми вдячні ЄС за допомогу у відновленні України та створення нових інвестиційних можливостей у довгостроковій перспективі", - додала віцепрем'єрка.

Про Ukraine Facility

Ukraine Facility - інструмент, що передбачає можливість отримання Україною у 2024-2027 рр. фінансової та технічної допомоги ЄС на загальну суму 50 млрд євро. З них на бюджетну підтримку буде спрямовано 38,27 млрд євро, в інвестиційний фонд - 6,97 млрд євро, на технічну та адміністративну підтримку - 4,76 млрд євро.

Чотирирічну програму підтримки України підтримки України ЄС остаточно схвалив 28 лютого. Згодом 18 березня уряд ухвалив план для програми Ukraine Facility. У Єврокомісії назвали це великим досягненням.

На початку червня Верховна Рада ратифікувала угоду з Європейським Союзом для отримання коштів за ініціативою Ukraine Facility. Вже 27 червня Україна отримала 1,9 млрд євро фінансування від Євросоюзу у межах Ukraine Facility.

Теги:
Світ
Україна
ЄС
Європа
допомога Україні
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