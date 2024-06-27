Ukraine Facility: Україна отримала від ЄС транш у 1,9 млрд євро

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

З початку повномасштабного вторгнення ЄС надав Україні майже 35 млрд євро прямої бюджетної допомоги. У Міністерстві кажуть, що ці кошти сприяли підтримці макроекономічної стабільності, а також дозволяють забезпечувати фінансування пріоритетних бюджетних потреб.

"ЄС є ключовим партнером України, який продовжує відігравати вирішальну роль у пришвидшенні нашої перемоги та зміцненні економічної стійкості країни”, - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

У Мініфіні додали, що наступні транші у межах Ukraine Facility Україна отримуватиме щоквартально, за умови виконання індикаторів визначених у Плані України.

Про Ukraine Facility

Ukraine Facility - інструмент, що передбачає можливість отримання Україною у 2024-2027 рр. фінансової та технічної допомоги ЄС на загальну суму 50 млрд євро. З них на бюджетну підтримку буде спрямовано 38,27 млрд євро, в інвестиційний фонд - 6,97 млрд євро, на технічну та адміністративну підтримку - 4,76 млрд євро.

Чотирирічну програму підтримки України підтримки України ЄС остаточно схвалив 28 лютого. Згодом 18 березня уряд ухвалив план для програми Ukraine Facility. У Єврокомісії назвали це великим досягненням.

На початку червня Верховна Рада ратифікувала угоду з Європейським Союзом для отримання коштів за ініціативою Ukraine Facility.