Посли ЄС схвалили транш Україні на 4,2 млрд євро у межах програми Ukraine Facility
Посли Євросоюзу у середу, 24 липня, схвалили виділення для України ще 4,2 млрд євро у межах програми Ukraine Facility
Про це повідомляє угорське головування у Раді ЄС.
"Сьогодні посли затвердили перший транш у рамках Українського плану Положення про кредитний фонд Ukraine Facility, відкривши шлях для переведення майже 4,2 млрд млрд євро на підтримку відновлення, реконструкції та модернізації України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наступним кроком Рада Євросоюзу перейде до письмової процедури.
Про Ukraine Facility
Ukraine Facility - інструмент, що передбачає можливість отримання Україною у 2024-2027 рр. фінансової та технічної допомоги ЄС на загальну суму 50 млрд євро. З них на бюджетну підтримку буде спрямовано 38,27 млрд євро, в інвестиційний фонд - 6,97 млрд євро, на технічну та адміністративну підтримку - 4,76 млрд євро.
Чотирирічну програму підтримки України підтримки України ЄС остаточно схвалив 28 лютого. Згодом 18 березня уряд ухвалив план для програми Ukraine Facility. У Єврокомісії назвали це великим досягненням.
На початку червня Верховна Рада ратифікувала угоду з Європейським Союзом для отримання коштів за ініціативою Ukraine Facility.
Перша віцепрем’єр-міністерка України - міністерка економіки Юлія Свириденко 9 липня підписала фінансову угоду між Україною та Євросоюзом, яка регулює отримання грантової допомоги в межах Ukraine Facility у розмірі 5,27 мільярда євро.
Згодом Європейська комісія ухвалила виділення для України ще 4,2 млрд євро фінансування у межах Ukraine Facility.
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