ЄС намагається долучити ресурси, щоб Україна пройшла зиму, - посолка Матернова

Про це розповіла посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова в етері Еспресо.

"Так, ми занепокоєні щодо зими, яка наближається, і щоденно ми консультуємося із українським урядом і з компаніями основними, які надають ці послуги. І приватними, і державними, які є частиною енергосистеми України. І ми проводимо дуже багато різних заходів. По-перше, з початку повномасштабний війна Європейський Союз вже надав більше 3 мільярдів євро на допомогу Україні в енергетичному секторі і щойно ми фіналізували гарантії, що ми надамо і Європейському банку інвестицій, і що ми разом закуповуємо газ на 180 мільйонів від Нафтогазу. Ми провели пакет підготовки до зими. І це стосується перш за все прикордонних областей", - сказала вона.

Катаріна Матернова також зазначила, що із європейської континентальної системи щоденно надходить 2,1 ГВт електроенергії до України.

"Крім того, що ми зробили, зараз вже на постійній основі ми це робимо, тому що підготовка до цієї зими почалася наприкінці попереднього опалювального сезону. Ми сюди привозимо фізично дуже багато обладнання і багато обладнання замінюємо через через спільноту. Тобто в нас є механізм логістичний та трансферний щодо постачання турбін, компресійних станцій для України. І, наприклад, це мій улюблений приклад, Литва. Литва пожертвувала термостанцію і ми по частинам її завезли в Україну і тепер вона фактично знаходиться недалеко від однієї з ваших яка була нещадно ушкоджена і таким чином в нас є запасні частини. І ми слідкуємо за тим, що відбувається і намагаємося долучити додаткові ресурси для того, щоб Україна пройшла цей сезон і електроенергії постачання", - зауважила вона.