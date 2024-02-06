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Європарламент і Рада ЄС попередньо погодили створення Українського фонду на €50 млрд

6 лютого, 2024 вiвторок
05:35
Економіка Європарламент

Європейський парламент і Рада ЄС досягли попередньої згоди щодо нового механізму підтримки України шляхом створення Українського фонду у 50 мільярдів євро у бюджеті Євросоюзу на чотири наступні роки

Інформація про це з’явилося в ніч на 6 лютого на сайті Європейської ради, пише Укрінформ.

"Сьогодні Рада ЄС та Європейський парламент досягли попередньої згоди із запровадження нового цільового інструменту для підтримки відновлення України, її відбудови й модернізації, підтримуючи в той же час зусилля із виконання реформ, які є частиною шляху країни до членства в ЄС. Український фонд матиме загальний бюджет у 50 мільярдів євро", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Український фонд об’єднає бюджетну підтримку ЄС в єдиний інструмент, що дозволить надавати широку, передбачувану та гнучку допомогу для України на період 2024-2027 років, адаптовану до безпрецедентних викликів, пов’язаних із війною.

"ЄС готовий підтримувати Україну так довго, як буде необхідним. Український фонд дозволить нам спрямувати суттєву та передбачувану підтримку для України, щоб допомогти її народу відбудувати країну в умовах безпрецедентних викликів, що їх принесла з собою російська агресивна війна. Водночас ця підтримка допоможе Україні просувати вперед реформи та зусилля з модернізації на шляху до членства в ЄС", - зазначив з цього приводу міністр фінансів головуючої в ЄС Бельгії Вінсернт Ван Петегем.

Головні компоненти Українського фонду

Український фонд структурно складатиметься з трьох головних компонентів.

Перший передбачає, що Кабмін розробить "Український план", який визначить наміри щодо відновлення, відбудови й модернізації країни, а також міститиме плани реформ в рамках процесу входження до ЄС. Фінансова підтримка в формі грантів та кредитів для України держави буде надаватися на основі імплементації цього плану, з дотриманням необхідних умов та часового розкладу виплат.

Друга складова: в рамках Українського рамкового інвестиційного інструменту ЄС надаватиме підтримку в формі бюджетних гарантій і буде поєднувати гранти та кредити від державних та приватних інституцій. Українська система гарантій покриватиме кредитні ризики, ризики, що пов’язані із наданими гарантіями, включатиме інструменти ринку капіталів та інші форми фінансування на виконання поставлених перед Українським фондом завдань.

Третя складова – допомога Європейського Союзу в рамках входження України до ЄС та інші заходи підтримки, що допоможуть Україні привести законодавство у відповідність до законодавства ЄС, а також виконати структурні реформи на шляху до членства в ЄС у майбутньому.

Як буде розподілятися Фонд

Як зазначається у повідомленні, досягнута між Європейським парламентом та Радою ЄС попередня домовленість визначає фінансові аспекти в контексті створення Українського фонду.

Загальний бюджет фонду в обсязі 50 мільярдів євро буде розподілений на 33 мільярди у кредитах та 17 мільярдів у грантах.

Гранти будуть виділятися через новий спеціалізований інструмент, запропонований до створення в рамках середньострокового перегляду багаторічного бюджету ЄС. Кредити будуть виділятися коштом резервів власних ресурсів ЄС, подібно до фінансування, що застосовувалося під час виконання макрофінансової допомоги для України МФД+ у 2023 році.

Україна може робити запит, в рамках Українського плану, на авансовий платіж в сумі до 7 відсотків від місткості Фонду.

Суттєва частина інвестиційної складової Українського плану та Українського інвестиційного рамкового інструменту буде призначена для здійснення "зелених" інвестицій. Частина ресурсів Українського інвестиційного рамкового інструменту буде зарезервована для підтримки малих та середніх підприємств. Український план також передбачає заходи з підтримки ефективності національної влади.

Погоджений текст угоди передбачає проміжне фінансування, яке дозволить скерувати бюджетні ресурси в Україну так швидко, як це можливо. Крім того, Фонд зберігатиме певну гнучкість у виконанні бюджету, з урахуванням того, що Україна перебуває у стані війни.

Гроші в обмін на реформи

Передумовою для підтримки України з використанням ресурсів Українського фонду буде продовження Україною реформ та повага до ефективних демократичних механізмів, включаючи багатопартійну парламентську систему, верховенство права, гарантії поваги до прав людини, включаючи права меншин.

Нові регуляторні правила забезпечать те, що Верховна Рада та громадські організації в Україні будуть належним чином проінформовані та отримають консультації щодо розробки та імплементації Українського плану.

Започаткований в рамках Українського фонду діалог надасть Європейському парламенту можливість запрошувати Єврокомісію для обговорення, принаймні раз на чотири місяці, імплементації цього плану.

З метою оцінки ефективності імплементації плану, регуляторні правила вбиратимуть конкретні показники, які спростять процедуру моніторингу різних якісних та кількісних дій, включаючи огляд виконання соціальних, економічних та природоохоронних елементів Українського плану.

Затвердження угоди

Як зазначається у повідомленні, на основі досягнутої в понеділок попередньої угоди, переговірні команди Європейського парламенту і Ради ЄС продовжать роботу над ширшим оглядом змін до багаторічного бюджету ЄС (MFF) на 2021-2027 роки, які включають створення Українського фонду та програму Стратегічних технологій для Європейської платформи (STEP), та будуть прагнути досягти остаточного погодження так швидко, як це буде можливим.

Попередня угода, досягнута сьогодні в результаті переговорів, має пройти через розгляд у Раді ЄС та у Європейському парламенті до того, як її текст буде винесений на процедуру формального затвердження. Після такої процедури угода буде оприлюднена в Офіційному журналі ЄС, та набуде чинності наступного дня після публікації. Відповідні регуляторні правила будуть застосовуватися негайно після того, як угода набуде чинності.

  • Нагадаємо, 1 лютого усі 27 держав Європейського Союзу погодили надання Україні 50 млрд євро допомоги. Київ розраховує отримати перший транш із цього пакету вже у березні.
Теги:
ЄС
Європарламент
допомога Україні
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