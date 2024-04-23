Фінансування та обладнання: країни G7 домовилися оперативно реагувати на удари РФ по енергосистемі України

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Представники країн Великої сімки зазначили, що з урахуванням атак росії на українську енергосистему, критично важливо оперативно реагувати на ситуацію. Для цього представники координаційної групи G7+ під головуванням Італії домовились про визначення доступних та нових джерел фінансування, варіанти перерозподілу існуючих ресурсів, негайний пошук доступного обладнання для відновленні генерації електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Крім того, учасники зустрічі визначили необхідність залучати експертів приватного сектору для консультацій з ремонту та переходу до розподілених рішень виробництва енергії.

Віцепрем'єрміністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков звернув увагу партнерів на необхідність відновлювати опалення та підвищувати захист енергосистеми, особливо в Харкові, ситуацію в якому він назвав критичною.

"Під час робочої поїздки в місто разом з ПРООН, посольствами Данії, Естонії, Швеції, Франції, Польщі побачили наочно, як можна підготувати Харків до наступного опалювального сезону. Потреба від міста та області зведена спільними силами місцевої, регіональної влади та Уряду і передана партнерам. Підготовка до опалювального сезону в нинішніх умовах - серйозний виклик для всієї країні", - сказав Кубраков.

На зустрічі були представлені оновлені дані щодо руйнувань і потреб України внаслідок ударів РФ по енергетичній інфраструктурі, а також план модернізації та захисту генеруючих потужностей для споживачів в межах підготовки до опалювального сезону.