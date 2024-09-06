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Fitch підвищило рейтинг України в нацвалюті до "CCC+" після реструктуризації боргу за єврооблігаціями

Ксенія Золотова
6 вересня, 2024 п'ятниця
07:42
Економіка долар євро валюта обмін

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings після завершення реструктуризації боргу за єврооблігаціями підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в місцевій валюті (LTLC) до "CCC+" з "CCC-" і підтвердило довгостроковий РДЕ в іноземній валюті на рівні "RD" (обмежений дефолт)

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Про це йдеться в повідомленні Fitch. 

Агенство присвоїло рейтинги новим випускам доларових облігацій серій А (з погашенням у 2029, 2034, 2035 і 2036 рр) та облігацій серій В (із погашенням у 2030, 2034, 2035 і 2036 рр) на рівні "CCC".

30 серпня Україна завершила реструктуризацію непогашених суверенних єврооблігацій ($19,7 млрд за номіналом) і гарантованого державою боргу "Укравтодору" ($0,7 млрд) ($24,3 млрд, включно з накопиченими відсотками за дворічний мораторій на виплати за єврооблігаціями із серпня 2022 року) на вісім єврооблігацій з основним боргом $15,2 млрд.

Зазначається, що рейтинг "CCC" нових облігацій відповідає очікуваному суверенному РДЕ України в іноземній валюті після реструктуризації, що відображає скорочене обслуговування зовнішнього боргу України за облігаціями без виплати основного боргу до 2029 року і керовані купонні виплати в розмірі $165 млн (0,1% прогнозованого ВВП) у 2025 році і $423 млн (0,2% прогнозованого ВВП) у 2026 році.

Згідно з прогнозами Fitch, загальний державний борг становитиме 89,6% ВВП у 2024 році (без урахування реструктуризації інших комерційних зобов'язань), що нижче за прогноз у 92,5% під час перегляду в червні, внаслідок операції з обміну боргу.

"Підвищення РДЕ LTLC відображає успішне завершення реструктуризації єврооблігаційного боргу України за умови продовження обслуговування її боргових зобов'язань у місцевій валюті, підтверджуючи наші очікування щодо пільгового поводження з боргами в місцевій валюті. Це пов'язано з тим, що лише невелика частина боргу LC належить нерезидентам, а більша частина належить Національному банку України та вітчизняним банкам (переважно державним банкам)", - йдеться у повідомленні.

Проте Fitch пише, що рейтинги нових випусків "CCC" і довгостроковий РДЕ України "CCC+" відображають все ще суттєвий кредитний ризик з огляду на затяжний характер війни (можливо, триватиме й у 2025 році), що призведе до збереження великого бюджетного дефіциту (прогнозованого на рівні 17,5% ВВП у 2024 році та 15, 3% ВВП у 2025 році) і невизначеності фінансування з 2025 року, почасти через виборчий цикл у США, потенційну втому донорів, залишкові ризики, пов'язані з планами фінансування ЄС, і обмеження можливостей місцевих банків щодо значного збільшення своїх державних боргових зобов'язань.

Fitch пише, що успішне завершення реструктуризації єврооблігаційного боргу України є лише частиною ширшого епізоду реструктуризації, що триває, оскільки уряд оголосив про призупинення платежів за додатковими зобов'язаннями.

"Таким чином, довгостроковий РДЕ України залишиться на рівні "RD" доти, доки Fitch не вважатиме, що обміни завершено, а відносини зі значною більшістю зовнішніх комерційних кредиторів нормалізуються", - зазначили в агенстві.

  • 7 квітня 2023 року міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило довгострокові кредитні рейтинги України в іноземній валюті з негативними прогнозами з "CCC+" до "CCC"
Теги:
Світ
Україна
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