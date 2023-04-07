Про це інформує S&P.

"Рейтингова дія відбулася слідом за офіційною заявою України про те, що вона реструктуризує свій зовнішній борг в іноземній валюті, щоб відновити стійкість державного боргу, у рамках нещодавно погодженої чотирирічної угоди про розширену кредитну лінію на суму $15,6 млрд із МВФ", - пояснює агентство таке рішення.

CCC рейтинг означає, що емітент має труднощі зі сплатою боргових зобов'язань і його можливості залежать від сприятливих економічних умов.

Негативний прогноз для довгострокового рейтингу в іноземній валюті відображає ризики обслуговування комерційного боргу України, оскільки уряд має плани щодо реструктуризації цього боргу.

Проте, рейтинги України в національній валюті на рівні "CCC+/C" і "uaBB" за національною шкалою були підтверджені, оскільки державний борг в гривні не входить до плану реструктуризації. Прогноз для рейтингу в національній валюті є стабільним.

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Наступна запланована публікація суверенного рейтингу України запланована на 8 вересня 2023 року.

Агентство попереджає, що може знизити рейтинги протягом наступних 12 місяців, якщо воно майже впевнене, що комерційні боргові зобов'язання будуть враховані в процесі реструктуризації державного боргу.