Французька мережа "Ашан" покидає російський ринок і готується продати дочірню компанію, - ЗМІ
Французька мережа гіпермаркетів "Ашан" вирішила покинути російський ринок. За даними ЗМІ Франції, компанія знайшла покупця й готується продати бізнес у РФ
Про це повідомляють Le Figaro та La Lettre.
За інформацією La Lettre, мережа "Ашан" вже знайшла місцевого покупця для продажу філії у РФ та веде з ним фінальні переговори. У матеріалі додають, що підписати угоду можуть найближчими тижнями.
Водночас Le Figaro повідомляє з посиланням на джерело, близьке до компанії, що "Ашан" знайшов двох потенційних покупців дочірнього бізнесу у РФ.
"На відміну від інших, менш обережних європейських дистриб’юторів, "Ашан" суворо дотримується санкцій, запроваджених проти Росії. Мережа не вкладає і не повертає жодної копійки. Що ставить її в дуже невигідне становище порівняно з місцевими гравцями, що належать російським олігархам, які не можуть нічого зробити зі своїми грошима, окрім як вкласти їх у свій бізнес", - додає співрозмовник видання.
Також джерело зауважує, що французька мережа тепер має узгодити вихід із ринку з владою РФ, аби не повторити долю інших іноземних компаній, таких як Danone чи Carlsberg: їхні активи Росія фактично націоналізувала.
Натомість російське пропагандистське державне інформагентство ТАСС повідомило з посиланням на пресслужбу "Ашан", що мережа продовжує роботу на російському ринку. Там також нібито зазначили, що повідомлення про продаж дочірнього бізнесу компанія не коментує.
- 15 квітня компанія Ceetrus, що входить до групи Auchan, володіє торговими комплексами та керує ними, закрила угоду з продажу своїх активів у Росії.
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