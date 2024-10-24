Французька мережа "Ашан" покидає російський ринок і готується продати дочірню компанію, - ЗМІ

Про це повідомляють Le Figaro та La Lettre.

За інформацією La Lettre, мережа "Ашан" вже знайшла місцевого покупця для продажу філії у РФ та веде з ним фінальні переговори. У матеріалі додають, що підписати угоду можуть найближчими тижнями.

Водночас Le Figaro повідомляє з посиланням на джерело, близьке до компанії, що "Ашан" знайшов двох потенційних покупців дочірнього бізнесу у РФ.

"На відміну від інших, менш обережних європейських дистриб’юторів, "Ашан" суворо дотримується санкцій, запроваджених проти Росії. Мережа не вкладає і не повертає жодної копійки. Що ставить її в дуже невигідне становище порівняно з місцевими гравцями, що належать російським олігархам, які не можуть нічого зробити зі своїми грошима, окрім як вкласти їх у свій бізнес", - додає співрозмовник видання.

Також джерело зауважує, що французька мережа тепер має узгодити вихід із ринку з владою РФ, аби не повторити долю інших іноземних компаній, таких як Danone чи Carlsberg: їхні активи Росія фактично націоналізувала.

Натомість російське пропагандистське державне інформагентство ТАСС повідомило з посиланням на пресслужбу "Ашан", що мережа продовжує роботу на російському ринку. Там також нібито зазначили, що повідомлення про продаж дочірнього бізнесу компанія не коментує.