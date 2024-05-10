Галущенко розповів, скільки часу знадобиться на добудову третього енергоблока ХАЕС

Про це він повідомив під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Укрінформ.

"Ми оцінюємо можливість його добудови, з урахування тристороннього проєкту із США та Болгарією щодо отримання корпусів реакторів, протягом 2,5 - 3 років", - сказав міністр.

За словами Галущенка, наразі третій енергоблок ХАЕС готовий на 85%. Водночас четвертий енергоблок, ймовірно, добудують за 4 роки.

Що відомо про будівництво нових енергоблоків ХАЕС

2 квітня уряд схвалив розроблений Міненерго законопроєкт про будівництво двох нових енергоблоків Хмельницької АЕС. Далі його має розглянути й підтримати Верховна Рада.

Законопроєктом визначаються місця розміщення енергоблоків, кількість реакторів, їхні типи й загальні характеристики, а також загальні вимоги до проєктування та будівництва.

Будівництво двох атомних енергоблоків збільшить виробництво електроенергії на 16 226 млн кВт-год/рік, а відпуск – на 15 415 млн кВт-год/рік.

Зазначається, що Енергоатом реалізовуватиме проєкт без залучення коштів із держбюджету. Натомість Україна планує залучати кредитні кошти.

Згодом Галущенко повідомив, що будівництво нових енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції дозволить замістити потужності окупованої росіянами Запорізької АЕС.