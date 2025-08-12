Гендиректор Rheinmetall заявив, що будівництво заводу боєприпасів в Україні затримується через бюрократію
Генеральний директор німецького концерну Rheinmetall Армін Паппергер повідомив, що спорудження заводу з виробництва боєприпасів в Україні йде повільніше, ніж очікувалося, через бюрократію
Про це він сказав під час презентації звіту компанії за 6 місяців.
Підприємство в німецькому Унтерлюсі з виробничою спроможністю 350 тис. снарядів на рік уже готують до технічного запуску, тоді як український завод усе ще на стадії будівництва. За словами Паппергера, затримка пов’язана не лише з компанією, а й із високим рівнем бюрократії в Україні.
Він уточнив, що перший контракт з українською стороною вже підписано, а місцева влада тепер прагне подвоїти потужності підприємства. Попри це, одним з основних викликів залишається нестача фінансування для реалізації розширених планів.
- 13 травня Укроборонпром уклав із німецьким концерном Rheinmetall Меморандум про співпрацю щодо можливості створення спільного підприємства з виготовлення артснарядів.
