Гендиректор Rheinmetall заявив, що будівництво заводу боєприпасів в Україні затримується через бюрократію

Про це він сказав під час презентації звіту компанії за 6 місяців.

Підприємство в німецькому Унтерлюсі з виробничою спроможністю 350 тис. снарядів на рік уже готують до технічного запуску, тоді як український завод усе ще на стадії будівництва. За словами Паппергера, затримка пов’язана не лише з компанією, а й із високим рівнем бюрократії в Україні.

Він уточнив, що перший контракт з українською стороною вже підписано, а місцева влада тепер прагне подвоїти потужності підприємства. Попри це, одним з основних викликів залишається нестача фінансування для реалізації розширених планів.