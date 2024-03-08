Гетманцев назвав збільшення кількості ФОП в Україні спробою уникнути мобілізації
Голова фінкомітету ВР Данило Гетманцев переконаний, що збільшення кількості ФОП в Україні не пов'язане зі зростанням економіки
Про це нардеп сказав в інтерв'ю Укрінформу.
На думку Гетманцева, збільшення кількості ФОП пов'язане зі спробою ухилення від оподаткування і намаганням обійти мобілізаційні процеси, адже ФОП не зобов'язані подавати дані працівників до ТЦК і вимагати від людей постановки на військовий облік перед прийняттям на роботу.
"Мені як провладному політикові легше було б сказати, що економіка відновлюється: дивіться, мовляв, яке зростання… Економіка справді відновлюється, але на жаль, не такими темпами, якими зростає кількість ФОП... Належних передумов для суттєвого зростання економіки немає. І збільшення кількості ФОП значною мірою пов’язане з оптимізацією податків та зі спробою обійти певні мобілізаційні процедури – постановку на облік у ТЦК під час найму", - сказав політик.
При цьому він виступає за запровадження військового збору для ФОП першої та другої групи.
"Фізичні особи – підприємці, платники єдиного податку першої та другої груп наразі не сплачують військовий збір із мінімальної зарплати. Міністерство фінансів вважає, що така практика у війну неприйнятна", - сказав нардеп.
Гетманцев наголосив, що "військовий збір повинні сплачувати всі".
При цьому він визнав, що це не принесе багато грошей бюджету.
- Як свідчать дані Опендатабот, у вересні 2023 року українці відкрили рекордну кількість ФОП за три роки.
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