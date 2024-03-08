Гетманцев назвав збільшення кількості ФОП в Україні спробою уникнути мобілізації

Про це нардеп сказав в інтерв'ю Укрінформу.

На думку Гетманцева, збільшення кількості ФОП пов'язане зі спробою ухилення від оподаткування і намаганням обійти мобілізаційні процеси, адже ФОП не зобов'язані подавати дані працівників до ТЦК і вимагати від людей постановки на військовий облік перед прийняттям на роботу.

"Мені як провладному політикові легше було б сказати, що економіка відновлюється: дивіться, мовляв, яке зростання… Економіка справді відновлюється, але на жаль, не такими темпами, якими зростає кількість ФОП... Належних передумов для суттєвого зростання економіки немає. І збільшення кількості ФОП значною мірою пов’язане з оптимізацією податків та зі спробою обійти певні мобілізаційні процедури – постановку на облік у ТЦК під час найму", - сказав політик.

При цьому він виступає за запровадження військового збору для ФОП першої та другої групи.

"Фізичні особи – підприємці, платники єдиного податку першої та другої груп наразі не сплачують військовий збір із мінімальної зарплати. Міністерство фінансів вважає, що така практика у війну неприйнятна", - сказав нардеп.

Гетманцев наголосив, що "військовий збір повинні сплачувати всі".

При цьому він визнав, що це не принесе багато грошей бюджету.