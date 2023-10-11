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Головна ФОП У вересні українці відкрили рекордну кількість ФОПів за три роки
Інфографіка

У вересні українці відкрили рекордну кількість ФОПів за три роки

11 жовтня, 2023 середа
17:10
ФОП айтішнік it

Українці у вересні масово запускали свій бізнес - зареєстрували 35 587 ФОПів. Це рекордна кількість не тільки за період повномасштабної війни, але й за останні три роки

Про це інформує Опендатабот.

Сфери, у яких найчастіше відкриваються нові справи, залишаються незмінними. Майже половина нових фізичних осіб-підприємців - 43%, належать до сфери торгівлі: 12 777 з них займаються роздрібною торгівлею, а 2343 - гуртовою торгівлею. Також популярними є справи з надання індивідуальних послуг - 3244.

соціологія

Київська область лідирує за кількістю нових справ - 21% або ж 7407 від усіх нових ФОПів. На другому й третьому місцях розташувалися Дніпропетровщина - 3210, та Львівщина - 2862 зареєстрованих фізичних осіб-підприємців.

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Найменше нових справ відкривається у тих регіонах, які повністю або частково під окупацією та де тривають бойові дії.

Фото: Скрін

  • Ілля Несходовський, керівник аналітичного напряму мережі "АНТС", директор Інституту соціально-економічних трансформацій, зазначив, що в Україні є факт зловживання спрощеною системою оподаткування, проте ніколи не ставилася вимога щодо необхідності її відмінити. А намагання МВФ закрити ФОПи - однозначно є неправдою.
  • Віртуальний monobank заявив про запуск сервісу програмних реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО) - check by mono для фізосіб-підприємців.
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