Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка "Це неправда": економіст Несходовський розвіяв чутки щодо вимоги МВФ ліквідувати ФОПи в Україні
Ексклюзив

"Це неправда": економіст Несходовський розвіяв чутки щодо вимоги МВФ ліквідувати ФОПи в Україні

2 жовтня, 2023 понедiлок
12:41
Економіка Ілля Несходовський

Ілля Несходовський, керівник аналітичного напряму мережі "АНТС", директор Інституту соціально-економічних трансформацій, зазначив, що в Україні є факт зловживання спрощеною системою оподаткування, проте ніколи не ставилася вимога щодо необхідності її відмінити

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Намагання МВФ закрити ФОПи - однозначно є неправдою. Ще з 2014 року велися певні перемовини й ніколи такої вимоги з боку МВФ не існувало. Єдиний момент на що звертали увагу, що у нас дуже часто ФОПи використовуються з метою оптимізації оподаткування. Наприклад, ви можете зіткнутися, прийшовши працювати на якесь підприємство, де вам пропонують оформитися на роботу як ФОП і платити заробітну плату на фопівський рахунок. Тобто це масова проблема, коли таким чином оптимізують оподаткування", - прокоментував керівник аналітичного напряму мережі "АНТС".

Ілля Несходовський зауважив, що в Україні є факт зловживання спрощеною системою оподаткування, проте ніколи не ставилася вимога щодо необхідності її відмінити.

"МВФ розуміє, що знищення спрощеної системи оподаткування, по-перше, означає підвищення корупції. По-друге, такі системи є в Європі й ставити для нас таку вимогу – це абсолютно не відповідає реаліям. Третій момент – означатиме, що збільшиться кількість тих, хто буде вимагати соціальної допомоги від держави. І це також великий мінус. Тому такої вимоги МВФ не ставить. А от хто дійсно цього хоче, так це наше міністерство фінансів, бо чомусь не помічає корупцію на митниці, з продажу підакцизних товарів, з бензином, у податковій, з гральним бізнесом та інше. Але чомусь акцентують увагу, що всі ці проблеми від ФОПів", - резюмував Несходовський.

  • 29 червня пресслужба МВФ повідомила про завершення першого перегляду програми розширеного фінансування для України від МВФ, що дозволяє надати транш у розмірі близько $890 мл
  • 5 вересня директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що відновлення зростання світової економіки значно сповільнилося, головним чином через шок від війни Росії проти України
  • 1 жовтня команда Міжнародного валютного фонду прибула до Києва, де розпочинає зустрічі з представниками української влади та іншими ключовими партнерами
Україна
МВФ
податки
ФОП
Читайте також:
Тайсон Ф'юрі
2 жовтня, 2023 понедiлок
Промоутер назвав гонорар Ф'юрі за бій проти Усика
Кевін Маккарті
1 жовтня, 2023 неділя
Cпікер палати представників США Маккарті може втратити посаду, - Reuters
Джо Байден
2 жовтня, 2023 понедiлок
Байден закликав республіканців підтримати законопроект про надання додаткової допомоги Україні
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.37
    Купівля 37.37
    Продаж 38.08
  • EUR
    Купівля 39.83
    Продаж 40.81
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
2 жовтня
12:31
Огляд
Польща
Вибори у Польщі: чого очікувати Україні
12:26
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
Ігнат спрогнозував збільшення кількості дронових атак по Україні й зменшення ракетних
12:25
Бен Воллес
"Цю війну можна виграти": Воллес розповів, що може врятувати Путіна й чому Україна має посилити мобілізацію
12:25
Допомагав росіянам встановлювати міни на Харківщині: СБУ затримала рецидивіста
12:20
Нафта
Вартість нафти Brent знизилася до $92,3 за барель після стрибків попереднього тижня
11:58
відключення електроенергії
В Україні знеструмлено понад 400 населених пунктів у 7 областях: ситуація в енергосистемі
11:52
Румунія
Російські атаки на південні порти біля кордонів Румунії - це воєнні злочини, - очільниця МЗС Одобеску
11:40
Оновлено
Росія атакувала Херсонщину: поранено 8 людей, серед них - діти
11:29
Ентоні Блінкен та Дмитро Кулеба
"Ми не вважаємо, що підтримка США похитнулась": Кулеба про відсутність рішення Конгресу щодо допомоги Україні
11:00
Хотів вступити до школи "Армії дронів": у Києві СБУ затримала агента ФСБ
10:41
У Києві розпочалася зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС
У Києві розпочалася зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС - перша за межами Євросоюзу
10:39
російські автомобільні номери
Болгарія заборонить в'їзд легкових автомобілів з російськими номерами: рішення мають ухвалити до кінця доби
10:37
Авіазавод у Смоленську
У Смоленську внаслідок атаки дронів порушено процес виробництва ракет Х-59, – розвідка
10:35
Огляд
світ, міжнародний огляд
Київ применшує відсутність допомоги США, Захід стурбований перемогою симпатика Кремля в Словаччині, Британія не відправлятиме військових в Україну. Акценти світових ЗМІ 2 жовтня
10:20
Сенат США
У Сенат США внесли законопроєкт, який забороняє безпекову допомогу Азербайджану
10:15
Ексклюзив
Сергій Згурець
Згурець розказав, що вплине на зміни динамічного паритету на полі бою
10:13
Оновлено
Харків, ілюстративне фото
У Харкові пролунали вибухи: росіяни вдарили ракетами С-300 з Бєлгорода
10:04
OPINION
Віталій Портников
Допомога США Україні: російсько-українська війна стає не просто темою американської політики, а й передвиборчим сюжетом. Колонка Віталія Портникова
09:51
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
"Це не розвідка, а спрямовані удари": у Повітряних силах прокоментували нічну атаку РФ
09:36
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 2 жовтня: скільки коштують долар та євро у банках
09:34
Ексзаступник начальника податкової Києва Ільяшенко заплатить 50 млн грн на армію дронів
09:15
Ексклюзив
Маріупольський порт
Окупанти завозять бетонні конструкції у порт Маріуполя, - Андрющенко
08:57
збитий "Шахед"
Повітряні сили за ніч знищили 4 із 7 російських "шахедів"
08:49
Чорноморський флот РФ
Більшу частину Чорноморського флоту РФ передислокують із Севастополя до Новоросійська, - британська розвідка
08:39
Ексклюзив
"Вони погарячкували, могли розібратися без погроз зброї": депутат райради про інцидент з бійцями спецпідрозділу на блокпості поліції у Харкові
08:30
Тайсон Ф'юрі
Промоутер назвав гонорар Ф'юрі за бій проти Усика
08:22
Церква у Мексиці
У Мексиці обвалився дах церкви під час служби: 7 людей загинуло, понад 20 - під завалами
08:09
Інфографіка
на фото: ЗСУ
ЗСУ за добу знищили 15 танків, 48 артсистем та 510 російських військових, - Генштаб
07:45
На фото: система ППО
Росіяни вночі атакували Дніпропетровщину: збито 3 безпілотники
07:34
військовий, Естонія
На війні в Україні загинув доброволець з Естонії, – ЗМІ
07:30
Джо Байден
Байден закликав республіканців підтримати законопроект про надання додаткової допомоги Україні
07:16
Туреччина
Туреччина завдала авіаудару по базах курдів в Іраку
06:48
ЗСУ війна фронт
Російський інформаційний простір намагається показати допомогу Заходу Україні як ескалацію конфлікту, - ISW
06:39
Ілон Маск
Ілон Маск опублікував мем із Зеленським щодо військової допомоги
06:04
ПВК Вагнер
В ISW оцінили ефективність ПВК Вагенра після повернення в Україну
05:27
Оновлено
Андрій Ярмоленко (ліворуч), Динамо - Олександрія
УПЛ: "Динамо" перемогло "Олександрію", результати інших матчів 9 туру
05:17
Роберт Фіцо
Фіцо після перемоги своєї партії на виборах у Словачччині ініціював мирні перемговори щодо України
00:51
ДТП
У Мексиці вантажівка з мігрантами потрапила у ДТП: 10 загиблих, 17 поранених
00:31
В Одесі відкрили меморіал у пам'ять полеглих військових моряків
В Одесі відкрили меморіал у пам'ять полеглих військових моряків
00:19
Оновлено
Туреччина. Сили безпеки біля Міністерства внутрішніх справ після теракту в Анкарі
Теракт у Туреччині: курдське угрупування взяло на себе відповідальність за атаку
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV