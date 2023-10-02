"Це неправда": економіст Несходовський розвіяв чутки щодо вимоги МВФ ліквідувати ФОПи в Україні
Ілля Несходовський, керівник аналітичного напряму мережі "АНТС", директор Інституту соціально-економічних трансформацій, зазначив, що в Україні є факт зловживання спрощеною системою оподаткування, проте ніколи не ставилася вимога щодо необхідності її відмінити
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Намагання МВФ закрити ФОПи - однозначно є неправдою. Ще з 2014 року велися певні перемовини й ніколи такої вимоги з боку МВФ не існувало. Єдиний момент на що звертали увагу, що у нас дуже часто ФОПи використовуються з метою оптимізації оподаткування. Наприклад, ви можете зіткнутися, прийшовши працювати на якесь підприємство, де вам пропонують оформитися на роботу як ФОП і платити заробітну плату на фопівський рахунок. Тобто це масова проблема, коли таким чином оптимізують оподаткування", - прокоментував керівник аналітичного напряму мережі "АНТС".
Ілля Несходовський зауважив, що в Україні є факт зловживання спрощеною системою оподаткування, проте ніколи не ставилася вимога щодо необхідності її відмінити.
"МВФ розуміє, що знищення спрощеної системи оподаткування, по-перше, означає підвищення корупції. По-друге, такі системи є в Європі й ставити для нас таку вимогу – це абсолютно не відповідає реаліям. Третій момент – означатиме, що збільшиться кількість тих, хто буде вимагати соціальної допомоги від держави. І це також великий мінус. Тому такої вимоги МВФ не ставить. А от хто дійсно цього хоче, так це наше міністерство фінансів, бо чомусь не помічає корупцію на митниці, з продажу підакцизних товарів, з бензином, у податковій, з гральним бізнесом та інше. Але чомусь акцентують увагу, що всі ці проблеми від ФОПів", - резюмував Несходовський.
- 29 червня пресслужба МВФ повідомила про завершення першого перегляду програми розширеного фінансування для України від МВФ, що дозволяє надати транш у розмірі близько $890 мл
- 5 вересня директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що відновлення зростання світової економіки значно сповільнилося, головним чином через шок від війни Росії проти України
- 1 жовтня команда Міжнародного валютного фонду прибула до Києва, де розпочинає зустрічі з представниками української влади та іншими ключовими партнерами
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.37 Купівля 37.37Продаж 38.08
- EUR Купівля 39.83Продаж 40.81
- Актуальне
- Важливе