Голова Держстату пояснив, навіщо бізнес знову зобов'язали подавати статистичну звітність і коли за прострочені звіти будуть штрафувати

Про це повідомив голова Держстату Арсен Макарчук, передає "Еспресо".

"Після трирічної перерви, спричиненої повномасштабною війною, Україна повертається до повноцінного системного збору статистичних та фінансових даних. Це надзвичайно важливий крок не лише для Держстату як інституції, а насамперед – для всієї держави, яка відновлюється і потребує точних, актуальних, достовірних даних", – пояснив він.

18 червня Верховна Рада України ухвалила зміни до законодавства щодо поновлення обов’язкового подання статистичної та фінансової звідності в Держстат, а 5 липня вони набули чинності.

"Усі підприємства, установи та організації, які підпадають під державне статистичне спостереження, знову зобов’язані подавати звітність до Держстату та інших виробників офіційної статистики.

Це рішення прийняте з метою відновлення повноти статистичних даних, необхідних для ухвалення державних рішень, а також для виконання євроінтеграційних зобов’язань України щодо стандартів статистичної прозорості та звітності", – каже Арсен Макарчук.

Доки триватиме перехідний період

При цьому підприємства та установи, які не мали змоги подавати звітність у 2022–2024 роках, мають три місяці — до 5 жовтня 2025 року, щоб подати її без застосування штрафних санкцій.

"Це унікальний перехідний період, який дозволяє врегулювати облік і прозоро відобразити діяльність вашої організації в офіційній статистиці. Після цієї дати звітність вважається простроченою з усіма відповідними наслідками", – застерігає голова Держстату.

Навіщо державі статистична звітність

За словами Арсена Макарчука, рішення про повернення до звітування прийняте з метою відновлення повноти статистичних даних, необхідних для ухвалення державних рішень, а також для виконання євроінтеграційних зобов’язань України щодо стандартів статистичної прозорості та звітності.

"Це внесок у відновлення країни. Ми не можемо дозволити собі ухвалювати рішення наосліп. Статистика – це інструмент бачення і дії. І ви, як і ми, стоїте тепер з нами на передовій цього процесу", – пояснив він.

Зібрані та оброблені дані будуть використані для:

формування ефективних політик відновлення економіки та соціальної сфери;

оцінки стану ринку праці, галузей, регіонів;

підвищення довіри міжнародних партнерів до України як країни, що діє відповідально та прозоро навіть у складні часи.