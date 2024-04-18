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Громади чотирьох областей України отримають техніку для розчищення завалів

18 квітня, 2024 четвер
17:59
Економіка Кривий Ріг, російська атака, обстріл

Програма розвитку ООН (UNDP) в Україні за фінансування Європейського Союзу та уряду Японії оголосила про передачу Україні важкої техніки для розчищення завалів

Про це повідомила пресслужба Мінвідновлення.

Зазначається, що громади Київщини, Чернігівщини, Миколаївщини та Херсонщини отримають 52 сміттєвози та 63 одиниці важкої техніки для розчищення завалів, а саме самоскиди, гусеничні та колісні екскаватори, два типи навантажувачів.

Буде передано:

  • 35 сміттєвозів та 4 одиниці важкої техніки за спільного фінансування ЄС та уряду Японії для 12 громад Київської та Чернігівської областей;
  • 17 сміттєвозів, 4 самоскиди та 8 одиниць техніки для управління відходами руйнувань за підтримки уряду Японії для Чернігова та 5 громад області;
  • 41 одиницю важкої техніки за фінансування уряду Японії для Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби, яка працюватиме в декількох громадах області;
  • комплекти обладнання за підтримки ЄС для переробки відходів руйнації, зокрема машини для сортування та дроблення, для Бучанської, Чернігівської та Миколаївської громади;
  • 28 тис. сміттєвих контейнерів та обладнання для переробки твердих побутових відходів для Київської та Чернігівської областей, за фінансування ЄС та уряду Японії.

"У більшості громад, особливо тих, які пережили окупацію, комунальну техніку було знищено, а та, що лишилася, – стара, потребує ремонту та заміни. Громади життєво потребують техніки для розчищення завалів та сміттєвози, щоб знову зробити життя комфортним, і жителі мали можливість повернутися додому", - сказала заступниця очільника Мінвідновлення Анна Юрченко.

  • Раніше у відомстві повідомили, що Україна планує використовувати для відбудови відходи від руйнувань, що є одним із принципів запровадження циркулярної економіки.
Теги:
Новини
Україна
Війна з Росією
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