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Україна використовуватиме будівельні відходи від руйнувань для відбудови

1 лютого, 2024 четвер
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Україна планує використовувати для відбудови відходи від руйнувань, що є одним із принципів запровадження циркулярної економіки

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Згідно з даними органів місцевого самоврядування, на кінець минулого року було зафіксовано понад 450 тис. тонн будівельних відходів від руйнувань.

"Поки в Україні немає традиції глибокої переробки будівельних відходів, показник ресайклінгу становить 6% від загальної кількості. Але у баченні великої відбудови країни ці відходи ми розглядаємо як можливий майбутній ресурс для будівельної галузі", – зазначила заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Наталія Козловська на міжнародному форумі United for Nature. Agenda for Ukraine.

Вона стверджує, аби вирішити цю проблему, слід створити нормативну базу щодо технології сортування й переробки відходів та налагодження відповідних технологічних процесів; розробити каталог будівельної продукції, що виготовлена із застосуванням сировини на основі перероблених відходів; а надалі - розробляти стандарти виготовлення такої будівельної продукції.

У Мінінфраструктури підкреслюють, що сортування, обробка, виробництво й транспортування дозволяє переробити відходи від руйнувань. Водночас це потребує фінансових вкладень.

"Тому з боку держави мають бути розроблені відповідні економічні моделі, а також встановлені цільові показники переробки відходів від руйнувань та норми щодо обовʼязкового використання певного відсотку вторинної сировини в проєктах відновлення", - акцентують в установі.

  • 31 січня стало відомо, що турецькі будівельні компанії зможуть брати участь у відновленні української інфраструктури, пошкодженої внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.
Теги:
Україна
Війна з Росією
відбудова України
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