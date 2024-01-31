Турецькі компанії зможуть долучитися до відновлення української інфраструктури

Відповідну угоду 31 січня підписали міністр торгівлі Туреччини Омер Болат, міністр транспорту Абдулкадір Уралоглу та міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, передає Reuters.

Агентство зазначає, що міністри обговорили роль, яку Туреччина зіграє у відбудові України. Вказується, що дві країни використовуватимуть цільову групу, яка була сформована відповідно до меморандуму про взаєморозуміння щодо відновлення України від 2022 року, для визначення проєктів в Україні та оцінки умов фінансування.

"Це забезпечить важливу правову базу для зусиль у відбудові України. Ми також готові співпрацювати з третіми країнами", - сказав Омер Болат на церемонії підписання документа.

Своєю чергою Олександр Кубраков зазначив, що основними сферами, які потребують реконструкції, є житлово-комунальний і транспортний сектори, зокрема дороги, мости та залізниця, а також інфраструктура водного транспорту України.

"Для нашої країни надзвичайно важливо залучити іноземні інвестиції в інфраструктуру", - сказав він.