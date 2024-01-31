Польща хоче стати не лише військовим, а й економічним хабом для відбудови України, - Сікорський
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив про намір його країни стати не лише військовим, а й економічним хабом з відбудови України
Про це він сказав під час спільної пресконференції з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок у вівторок у Берліні, пише Укрінформ.
"Ми говоритимемо про відбудову України. Польща хоче бути не лише військовим, а й економічним хабом для відбудови України, але спочатку треба перемогти у війні", - підкреслив Сікорський.
За його словами, війна показала, що Веймарський трикутник може бути важливим форумом співпраці і джерелом хороших задумів щодо майбутнього ЄС. Міністр зауважив, що нещодавно зустрічався з главою МЗС Франції Стефаном Сежурне, під час цієї зустрічі узгоджено подальшу співпрацю у Веймарському трикутнику.
"Сподіваюся, що вже незабаром на нашому рівні ми матимемо змогу зустрітися в Парижі і, звичайно, Україна буде однією з головних тем переговорів", - наголосив Сікорський.
За словами очільника МЗС Польщі, підтримка України є інвестицією в європейську безпеку.
Він сподівається, що незабаром буде розв'язано проблему створення європейського фонду для допомоги Україні.
"Я сподіваюся, що в лютому вдасться узгодити виділення 5 млрд євро для України на цей рік",- підкреслив польський міністр.
- Крім того, голова МЗС Польщі перед візитом до Берліна заявив, що завершується "холодна війна", яку попередній уряд вів з Німеччиною та європейськими інституціями.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.66 Купівля 37.66Продаж 38.24
- EUR Купівля 40.83Продаж 41.73
- Актуальне
- Важливе