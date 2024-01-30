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Очільник МЗС Польщі пообіцяв завершити "холодну війну" з Німеччиною та ЄС

30 січня, 2024 вiвторок
03:52
Світ Радослав Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський перед візитом до Берліна заявив, що завершується "холодна війна", яку попередній уряд вів з Німеччиною та європейськими інституціями

Про це Сікорський сказав у Сеймі, розповідаючи про плани, пов'язані з візитом до Берліна, який має відбутися 30 січня, повідомляє Укрінформ.

"Ми вважаємо, що демократична Німеччина є союзником Польщі. І ми завершуємо "холодну війну" з європейськими інституціями та нашим найбільшим торговим партнером (Німеччиною, - ред.)", - зазначив очільник польської дипломатії, підкресливши, що попередній уряд здійснював "антинімецьку кампанію".

Міністр зауважив, що між сусідніми країнами трапляються проблеми, які потрібно розв’язувати. Він натякнув, що це стосується відносин Польщі як з Німеччиною, так і з Україною.

"Стратегічно ми підтримуємо Україну, але це не означає, що ми не маємо розбіжностей у поглядах", - констатував Сікорський.

Він підкреслив, що Німеччина є союзником Польщі, але у відносинах між країнами є проблеми як з минулого, так і щодо майбутнього, і про все це йтиметься на переговорах.

  • 1 вересня очільник уряду Матеуш Моравецький заявив, що Польща вимагає репарації від Німеччини за період Другої світової війни.
  • Раніше заступник міністра закордонних справ Польщі Аркадіуш Мулярчик зазначив, що Німеччина боягузливо ховається за юрисдикційним імунітетом у питанні виплат репарацій.

Теги:
Польща
ЄС
Німеччина
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