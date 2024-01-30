Очільник МЗС Польщі пообіцяв завершити "холодну війну" з Німеччиною та ЄС
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський перед візитом до Берліна заявив, що завершується "холодна війна", яку попередній уряд вів з Німеччиною та європейськими інституціями
Про це Сікорський сказав у Сеймі, розповідаючи про плани, пов'язані з візитом до Берліна, який має відбутися 30 січня, повідомляє Укрінформ.
"Ми вважаємо, що демократична Німеччина є союзником Польщі. І ми завершуємо "холодну війну" з європейськими інституціями та нашим найбільшим торговим партнером (Німеччиною, - ред.)", - зазначив очільник польської дипломатії, підкресливши, що попередній уряд здійснював "антинімецьку кампанію".
Міністр зауважив, що між сусідніми країнами трапляються проблеми, які потрібно розв’язувати. Він натякнув, що це стосується відносин Польщі як з Німеччиною, так і з Україною.
"Стратегічно ми підтримуємо Україну, але це не означає, що ми не маємо розбіжностей у поглядах", - констатував Сікорський.
Він підкреслив, що Німеччина є союзником Польщі, але у відносинах між країнами є проблеми як з минулого, так і щодо майбутнього, і про все це йтиметься на переговорах.
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