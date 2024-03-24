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Іноземцям дозволять купувати нерухомість в Ефіопії, - Reuters

24 березня, 2024 неділя
18:03
Економіка податок на нерухомість

У суботу, 23 березня, прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед заявив, що в країні планують ухвалити закон, який дозволить іноземцям володіти нерухомістю в рамках реалізації ширшого плану з відкриття економіки та залучення інвесторів

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначають у виданні, наразі іноземцям заборонено володіти в Ефіопії як житловими, так і комерційними нерухомими об'єктами, що своєю чергою перешкоджає зусиллям із залучення іноземних інвестицій до країни.

Під час зустрічі великих платників податків у столиці Ефіопії Аддіс-Абебі Абій заявив, що його уряд завершує роботу над новим законом, який дозволить іноземцям володіти нерухомістю. Однак він не уточнив, коли саме цей закон буде внесений на розгляд парламенту.

"Ми приймемо закон, який дозволить іноземцям володіти нерухомістю", - повідомив він. - Вона (економіка - ред.) була закрита, але зараз ми її трохи відкриємо. Тому ми хочемо, щоб ви також були готові".

  • У серпні минулого року повідомлялось, що шість країн - Аргентина, Єгипет, Іран, Ефіопія, Саудівська Аравія та ОАЕ - отримали запрошення вступити до групи країн БРІКС.
Теги:
Світ
Африка
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