Іноземцям дозволять купувати нерухомість в Ефіопії, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначають у виданні, наразі іноземцям заборонено володіти в Ефіопії як житловими, так і комерційними нерухомими об'єктами, що своєю чергою перешкоджає зусиллям із залучення іноземних інвестицій до країни.

Під час зустрічі великих платників податків у столиці Ефіопії Аддіс-Абебі Абій заявив, що його уряд завершує роботу над новим законом, який дозволить іноземцям володіти нерухомістю. Однак він не уточнив, коли саме цей закон буде внесений на розгляд парламенту.

"Ми приймемо закон, який дозволить іноземцям володіти нерухомістю", - повідомив він. - Вона (економіка - ред.) була закрита, але зараз ми її трохи відкриємо. Тому ми хочемо, щоб ви також були готові".