Інтеграція української залізниці до ЄС: Мінінфраструктури підписало меморандум з ERA
Мінінфраструктури підписало з Європейським залізничним агентством (ERA) меморандум, який передбачає гармонізацію залізничних систем Євросоюзу та України
Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури.
Домовленості включають зокрема експертну та технічну підтримку в питанні долучення України до єдиного європейського залізничного простору.
Меморандум також передбачає створення керівного комітету, який визначатиме пріоритети та поетапні плани для досягнення загальних цілей сторін.
"Розвиток української залізниці є однією з передумов повноцінної транспортної інтеграції до Європейського Союзу. Фактично, європейська інтеграція української залізниці – це один із найбільших блоків транспортної євроінтеграції України. Переконаний, що за підтримки ERA ми зможемо працювати разом, щоб адаптувати українську залізницю до європейських стандартів, як фізично, так і з погляду нормативно-правового регулювання", – прокоментував заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.
Своєю чергою в ERA високо оцінили зусилля української залізниці у воєнний час, зазначивши, що Україна здійснює понад 50% загального обсягу перевезень залізницею.
- Наприкінці липня стало відомо, що Україна та Польща розвиватимуть залізничне сполучення між країнами.
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