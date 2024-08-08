Інтеграція української залізниці до ЄС: Мінінфраструктури підписало меморандум з ERA

Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури.

Домовленості включають зокрема експертну та технічну підтримку в питанні долучення України до єдиного європейського залізничного простору.

Меморандум також передбачає створення керівного комітету, який визначатиме пріоритети та поетапні плани для досягнення загальних цілей сторін.

"Розвиток української залізниці є однією з передумов повноцінної транспортної інтеграції до Європейського Союзу. Фактично, європейська інтеграція української залізниці – це один із найбільших блоків транспортної євроінтеграції України. Переконаний, що за підтримки ERA ми зможемо працювати разом, щоб адаптувати українську залізницю до європейських стандартів, як фізично, так і з погляду нормативно-правового регулювання", – прокоментував заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Своєю чергою в ERA високо оцінили зусилля української залізниці у воєнний час, зазначивши, що Україна здійснює понад 50% загального обсягу перевезень залізницею.