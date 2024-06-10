Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка Ірак відновить експорт нафти через Туреччину

Ірак відновить експорт нафти через Туреччину

10 червня, 2024 понедiлок
06:20
Економіка Близький Схід Ємен нафта

Ірак, який є другим за величиною виробником нафти в ОПЕК, заявив, що планує укласти угоду з напівавтономним регіоном Курдистан і міжнародними нафтовими компаніями про відновлення експорту нафти

Зміст

Про це повідомляє Bloomberg.

"У цих переговорах є прогрес, і ми сподіваємося, що найближчими днями ми досягнемо остаточного порозуміння в цьому питанні", - заявив міністр нафтової промисловості Іраку Хайян Абдул Гані.

За його словами, у неділю, 9 червня, у Багдаді відбулася зустріч представників міністерства нафтової промисловості Іраку, міністерства природних ресурсів Курдистану та міжнародних нафтових компаній, на якій обговорювалося питання відновлення видобутку та експорту нафти. 

Абдул Гані зазначив, що доходи від видобутку будуть розміщені на рахунку в центральному банку Іраку.

  • 29 травня повідомлялось, що оператор найбільшого у світі нафтопереробного комплексу Reliance Industries підписав однорічну угоду з російською компанією "Роснафта" щодо закупівлі нафти у рублях.
Теги:
Світ
Туреччина
Ірак
нафта
ОПЕК
Читайте також:
Марія Захарова
7 червня, 2024 п'ятниця
"Закон про статус англійської мови готує Україну до окупації": російські фейки та маніпуляції за 7 червня
Верховна Рада, 28 липня 2023
7 червня, 2024 п'ятниця
Бюджет може втратити 40 млрд грн через новий закон про підвищення акцизу на тютюн, - Синютка
Тімоті Ґартон Еш
9 червня, 2024 неділя
Чому війну Росії проти України не вийде завершити за "корейським сценарієм": пояснює історик Тімоті Гартон Еш
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.13
    Купівля 40.13
    Продаж 40.71
  • EUR
    Купівля 43.61
    Продаж 44.44
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
10 червня
08:22
Ексклюзив
ЗСУ
Говорити про "здачу" некоректно: речник УДА Братчук про ситуацію в Роботиному та Кринках
07:53
Оновлено
без води, вода
Частина Сум залишилася без світла та води: причина
07:53
Оновлено
Тимчасовий прем'єр-міністр Гаїті Гаррі Коніль
Новообраного прем'єра Гаїті Коніля, який був госпіталізований "після тижня інтенсивної діяльності", виписали з лікарні
07:51
Ground Master 200
Україна придбала у Франції вже другу радарну систему СМ200 для ППО
07:42
Інфографіка
втрати окупантів
Літак, 10 танків і понад 1100 окупантів: втрати армії РФ за добу війни в Україні
07:37
Німеччина уряд
Прем'єр Баварії Зедер закликав до дострокових виборів у Німеччині
07:31
вибори у Європарламент
Вибори до Європарламенту: POLITICO назвало переможців і переможених
07:15
OPINION
Микола Княжицький
Ультраправі збільшили присутність у Європарламенті
06:43
F-16
Є певна кількість F-16, які будуть зберігатися не в Україні, - Повітряні Сили
06:37
США заявили, що хусити випустили дві ракети по Аденській затоці: одна з них влучила у контейнеровоз
05:52
У Києві кинули гранату в багатоповерхівку: є постраждала
05:30
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Вибори до Європарламенту: фон дер Ляєн обіцяє збудувати проукраїнську більшість
00:51
Сумщина
Кадиров заявив про окупацію Рижівки на Сумщині: голова Білопільської громади заперечив інформацію
00:20
Оновлено
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
Війська РФ особливо активні у напрямку Покровська, протягом доби там зафіксовано 27 атак, 9 тривають
00:07
Александер де Кроо
Прем’єр Бельгії Александер де Кро йде у відставку
2024, неділя
9 червня
23:45
Ексклюзив
Путін і Сі Цзіньпін у Москві
Китай хоче прив'язати до себе РФ будь-яким шляхом щонайменше на 40-50 років, - Клімкін
23:41
Михайло Кохан
Кохан приніс Україні бронзу ЧЄ-2024 з легкої атлетики у метанні молота
23:19
Ярослава Магучіх
Магучіх здобула золото ЧЄ-2024 з легкої атлетики, Геращенко виграла бронзу
23:02
Зенон Позняк
Російську мову чекає доля мертвої латини, - Зенон Позняк
23:00
Ексклюзив
ХАМАС напав на Ізраїль
Війна проти ХАМАСу може продовжуватися в такому ж темпі щонайменше до кінця 2024 року, - політолог Ліхачов
22:57
У передмісті Одеси водій, тікаючи від поліцейських, наїхав у натовп на пішохідному переході: є жертви
22:31
Еммануель Макрон
Макрон розпустив Національні збори: в чому причина і коли нові вибори
22:23
Бенні Ганц
Міністр військового кабінету Ізраїлю Бенні Ганц вийшов з уряду і каже про необхідність дострокових виборів
22:00
депортація дітей
Україні вдалося повернути ще одну дитину з Росії
21:43
лелека
У Польщі шукають волонтерів, щоб підрахувати лелек
21:28
Ексклюзив
Лукашенко
Якщо Лукашенко роздасть зброю громадянам, вони можуть повернути її проти нього, - військовий експерт Ступак
21:26
Оновлено
вибори до Європейського парламенту
Вибори до Європарламенту: які партії лідирують за результатами екзит-полів
21:13
Софія Андрухович
Софія Андрухович представить у Києві свій новий роман "Катананхе" про родину з Оболоні
20:58
утоплення
За тиждень в Україні потонули 23 людини, серед них 4 дитини
20:56
Оновлено
Франція запросила близько 10 країн приєднатися до коаліції іноземних інструкторів в Україні, - Welt
20:38
Володимир Зеленський
Понад 40 атак за добу: Зеленський назвав найгарячіший напрямок на фронті
20:30
мощі, сухпайок
Нацгвардія перейде на сухпайки за стандартами НАТО
20:30
Оксана Забужко
Оксана Забужко оприлюднила власний рейтинг українських романів ХІХ-ХХ ст.
20:19
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 9 червня: скільки коштують долар та євро
20:09
Борис Єльцин та Леонід Кучма
Цього дня Україна віддала Росії 81,7% кораблів та суден Чорноморського флоту
19:59
Огляд
Пожежа у РФ
Українські БПЛА над російським Моздоком, ураження Су-57 в Астраханській області та "бавовна" у різних куточках тимчасово окупованого Криму: де в росіян вибухало та палало цього тижня
19:50
Ексклюзив
Су-57
Ураження ГУР літака Су-57 можна порівняти з втратою росіянами А-50, - співзасновник УЦБС Жмайло
19:37
Оновлено
новини Львівщини
У Харкові "прилетіло" по житловому району: виникла пожежа
19:27
світло
Коли і де не буде світла 10 червня: є графік
19:07
КАБ
Україна готується до випробування КАБів власного виробництва
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV