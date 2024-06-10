Ірак відновить експорт нафти через Туреччину

Про це повідомляє Bloomberg.

"У цих переговорах є прогрес, і ми сподіваємося, що найближчими днями ми досягнемо остаточного порозуміння в цьому питанні", - заявив міністр нафтової промисловості Іраку Хайян Абдул Гані.

За його словами, у неділю, 9 червня, у Багдаді відбулася зустріч представників міністерства нафтової промисловості Іраку, міністерства природних ресурсів Курдистану та міжнародних нафтових компаній, на якій обговорювалося питання відновлення видобутку та експорту нафти.

Абдул Гані зазначив, що доходи від видобутку будуть розміщені на рахунку в центральному банку Іраку.