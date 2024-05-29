Індійський НПЗ купуватиме російську нафту в рублях, - Reuters
Оператор найбільшого у світі нафтопереробного комплексу Reliance Industries підписав однорічну угоду з російською компанією "Роснафта" щодо закупівлі нафти у рублях
Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.
Зазначається, що ця угода сталася після того, як лідер Кремля Володимир Путін закликав знайти альтернативи західній фінансовій системі для полегшення торгівлі, попри санкції США та Європи.
Згідно з джерелами, Reliance Industries планує закуповувати у Росії щонайменше 3 мільйони барелів нафти в рублях. Водночас ця угода допоможе індійській компанії отримувати нафту за зниженими ставками, оскільки члени Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) очікують продовжити добровільне скорочення поставок після червня.
"Індія є стратегічним партнером нафтової компанії "Роснафта". Співпраця з індійськими компаніями включає проєкти у сфері видобутку, нафтопереробки та торгівлі нафтою та нафтопродуктами", - йдеться в заяві російської компанії.
- Імпорт російської нафти в Індію у квітні зріс до максимуму в порівнянні з останніми 9 місяцями, оскільки РФ використовує для поставок танкери, які не потрапили під санкції.
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