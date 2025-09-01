Кабелі, генератори і трансформатори: Україна отримала від Азербайджану допомогу для відновлення енергетики

Про це повідомляє міністр енергетики України Світлана Гринчук.

"Ця допомога надійшла в межах Угоди про дарування енергообладнання для відновлення енергетичної інфраструктури", - розповіла вона.

За її словами, Україна та Азербайджан уклали цю Угоду 11 серпня цього року після оголошення про виділення з резервного фонду Азербайджану 2 мільйонів доларів на закупівлю та відправлення електрообладнання.

"Загалом за час повномасштабного вторгнення Азербайджан передав Україні 125 гуманітарних вантажів загальною вагою 2 110 тонн на суму понад 11,5 мільйонів доларів США. Допомога включала генератори, силові трансформатори, трансформаторні підстанції, кабельну продукцію та інше критично важливе обладнання", - наголосила міністр.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ це вже четверта угода про надання Азербайджаном гуманітарної допомоги енергетичному сектору України.

"Дякую Президенту України Володимиру Зеленському за підтримку міжнародного треку в енергетичному секторі. Вдячна народу Азербайджану та Президенту Азербайджанської Республіки Ільхаму Алієву за підтримку України у цей складний час. Окрема подяка представникам Посольства України в Азербайджані за сприяння зміцненню наших відносин зі стратегічними партнерами", - висловила вдячність Гринчук.

За словами очільниці Міненерго, підтримка Баку залишається надзвичайно важливою для України. Завдяки цій співпраці Україна зміцнюємо свою енергетичну інфраструктуру, яка щодня зазнає ударів ворога. Кожен наданий ресурс допомагає енергетикам оперативно реагувати на пошкодження та швидше відновлювати об'єкти, повертаючи світло та тепло у домівки мільйонів українців.