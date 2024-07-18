Кабмін пропонує збільшити видатки бюджету на півтрильйона гривень, майже все піде на оборону
Кабінет міністрів України схвалив зміни до державного бюджету, які пропонують збільшити його видатки на 500,3 млрд грн, 495,3 млрд з яких хочуть спрямувати на потреби безпеки й оборони
Про це повідомили постійний представник Кабміну у ВР Тарас Мельничук та голова комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа.
"Схвалено проєкт Закону "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони… Законопроєктом пропонується скоригувати видаткову частину загального фонду державного бюджету на 434 млрд 603,5 млн грн, в тому числі збільшити видатки за окремими бюджетними програмами на 500 млрд 311,9 млн грн (з них для сектору безпеки і оборони на 495 млрд 311,9 млн грн) та скоротити видатки та надання кредитів на 65 млрд 708,4 млн гривень", - зазначено в повідомленні.
Водночас голова комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа зауважує, що кошти підуть на фінансове забезпечення військових та на закупівлю військової та спеціальної техніки.
За її словами, 185,8 млрд грн планують спрямувати на закупівлю та модернізацію військової техніки та озброєння ЗСУ, 147,2 млрд грн – на Збройні сили, 48,2 млрд грн – Національній гвардії, 41,9 млрд грн – Державній прикордонній службі, 40,7 млрд грн – Державній спеціальній службі транспорту Міноборони, 15,2 млрд грн – Національній поліції.
Також законопроєкт пропонує 4,5 млрд грн спрямувати на поповнення резервного фонду державного бюджету, коли 1 млрд грн - на пілотний проєкт по зубопротезуванню та наданню планової стоматологічної допомоги ветеранам війни.
Уряд пропонує скоротити витрати на обслуговування державного боргу – на 61,8 млрд грн, а також на виконання гарантійних зобов’язань за позичальників Україною, що отримали кредити під державні гарантії – на 3,9 млрд грн.
- 1 липня стало відомо, що протягом січня - червня 2024 року державний бюджет України отримав $20,2 млрд фінансування зокрема від США, ЄС, Японії, Канади, а також Міжнародного валютного фонду.
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