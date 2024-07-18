Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка Кабмін пропонує збільшити видатки бюджету на півтрильйона гривень, майже все піде на оборону

Кабмін пропонує збільшити видатки бюджету на півтрильйона гривень, майже все піде на оборону

18 липня, 2024 четвер
16:50
Економіка новини Заходу України

Кабінет міністрів України схвалив зміни до державного бюджету, які пропонують збільшити його видатки на 500,3 млрд грн, 495,3 млрд з яких хочуть спрямувати на потреби безпеки й оборони

Зміст

Про це повідомили постійний представник Кабміну у ВР Тарас Мельничук та голова комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа.

"Схвалено проєкт Закону "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони… Законопроєктом пропонується скоригувати видаткову частину загального фонду державного бюджету на 434 млрд 603,5 млн грн, в тому числі збільшити видатки за окремими бюджетними програмами на 500 млрд 311,9 млн грн (з них для сектору безпеки і оборони на 495 млрд 311,9 млн грн) та скоротити видатки та надання кредитів на 65 млрд 708,4 млн гривень", - зазначено в повідомленні.

Водночас голова комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа зауважує, що кошти підуть на фінансове забезпечення військових та на закупівлю військової та спеціальної техніки.

За її словами, 185,8 млрд грн планують спрямувати на закупівлю та модернізацію військової техніки та озброєння ЗСУ, 147,2 млрд грн – на Збройні сили, 48,2 млрд грн – Національній гвардії, 41,9 млрд грн – Державній прикордонній службі, 40,7 млрд грн – Державній спеціальній службі транспорту Міноборони, 15,2 млрд грн – Національній поліції.

Також законопроєкт пропонує 4,5 млрд грн спрямувати на поповнення резервного фонду державного бюджету, коли 1 млрд грн - на пілотний проєкт по зубопротезуванню та наданню планової стоматологічної допомоги ветеранам війни.

Уряд пропонує скоротити витрати на обслуговування державного боргу – на 61,8 млрд грн, а також на виконання гарантійних зобов’язань за позичальників Україною, що отримали кредити під державні гарантії – на 3,9 млрд грн.

  • 1 липня стало відомо, що протягом січня - червня 2024 року державний бюджет України отримав $20,2 млрд фінансування зокрема від США, ЄС, Японії, Канади, а також Міжнародного валютного фонду.
Теги:
Україна
бюджет
державний бюджет
Читайте також:
Шемрок Роверс - Вікінгур, Ліга чемпіонів
17 липня, 2024 середа
Ліга чемпіонів: результати матчів 1-го кваліфікаційного раунду
Верховна Рада
18 липня, 2024 четвер
Рада підтримала за основу послаблення відповідальності за самовільне залишення частини
Україна - США, конгрес
16 липня, 2024 вiвторок
Конгрес закликав Білий дім розкрити деталі, чи має Китай дані про втрачену в Україні зброю Штатів, - Reuters
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.29
    Купівля 41.29
    Продаж 41.83
  • EUR
    Купівля 45.1
    Продаж 45.84
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
18 липня
17:43
Дві й три черги відключень: в Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 19 липня
17:43
Кирило Буданов
"Буданову заборонили реалізовувати план з убивства дітей високопосадовців РФ": російські пропагандисти створили новий фейк
17:41
загранпаспорт рф
РФ погрожує українцям на ТОТ конфісковувати автівки, незастраховані в російських компаніях, - Спротив
17:37
Оновлено
РФ атакувала Донеччину з різнокаліберної зброї: загинуло 5 людей, є поранені
17:34
Ексклюзив
пожежа у РФ на військовому заводі "Уралтрансмаш"
Пустий цех так не димить: Defense Express про пожежу у РФ на військовому заводі "Уралтрансмаш"
17:23
На фото: Гʼю Джекман та Раян Рейнольдс
Раян Рейнольдс зізнався, що не отримав зарплату за перший фільм "Дедпул"
17:21
прапор України, Львів
Україна підписала безпекові угоди з Чехією та Словенією
17:12
Спека у Києві
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, чи варто очікувати похолодання
16:50
обстріл Херсона
РФ обстрілює Херсон та область: є загиблий та поранені, пошкоджено авто гуманітарної місії
16:43
Оновлено
Додаток "Дія"
У Дії можна буде дізнатися про штраф за невчасно оновлені військово-облікові дані
16:40
Алек Болдвін
З фільму Болдвіна "Іржа" вирізали сцену, під час репетиції якої застрелили українку Гатчінс
16:35
Ексклюзив
Великій Британії потрібен переговірник: експерт-міжнародник Краєв про зустріч Джонсона з Трампом
16:15
Петер Пеллегріні, Словаччина
Словаччина не бойкотуватиме головування Угорщини в ЄС, - президент
16:12
Ексклюзив
Ірина Геращенко
"ЄС не вимагав цього прямо зараз": нардепка Геращенко про підняття акцизу на пальне
16:11
електроенергія
У деяких областях України застосовано екстрені відключення: ситуація в енергосистемі 18 липня
16:03
OPINION
Ірина Федорів
"Судді майдану" можуть залишитися в системі. Чому судова реформа стагнує?
15:52
відключення електроенергії
Агентство ООН у справах біженців виділить $100 млн, аби допомогти Україні підготуватися до зими
15:51
Зерно, порт
Відбирають зерно: росіяни на ТОТ Херсонщини змушують фермерів працювати на псевдовладу, - "Жовта стрічка"
15:46
Ігор Кондратюк
Кондратюк відреагував на заклики Лорак до миру на Словʼянському базарі
15:33
Ексклюзив
Путін_Росгвардія
Путін перебуває в критичній ситуації, у нього немає системних резервів, - генерал Маломуж
15:29
електромережі ЛЕП світло
Населені пункти за 20 км від кордону з РФ, Білоруссю та лінії фронту не відключатимуть від світла
15:27
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Україна блокуватиме російські радіосигнали у прифронтових регіонах
15:24
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Європарламент переобрав фон дер Ляєн на посаду очільниці Єврокомісії
14:53
Збірна України, Євро-2024
Збірна України опустилася у рейтингу ФІФА за підсумками Євро-2024
14:53
Червінський у суді
У Шевченківському райсуді триває засідання у ще одній справі Червінського
14:51
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:30
Морський дрон
СБУ дронами уразили базу берегової охорони РФ в окупованому Криму, - ЗМІ
14:23
телефон
Британська розвідка оцінила, як РФ намагається посилити державний контроль над інтернет-майданчиками в країні
14:19
Оновлено
Зеленський прибув до Великої Британії та виступив на саміті Європейської політичної спільноти
14:05
Оновлено
РФ уночі вдарила КАБом по Куп'янщині: загинула жінка, двоє постраждалих
14:01
OPINION
Віктор Каспрук
У "мирних угодах" Путіна миру не проглядається
13:42
Банківські рахунки, квартири, авто преміум-класу: в Україні арештували майно довіреної особи Януковича
13:35
Верховна Рада
Рада підтримала за основу законопроєкт про підвищення ефективності укладення угод про визнання винуватості у корупційних справах
13:11
Володимир Зеленський
"Зеленський пішов ва-банк заради обіцянок Заходу і програв усе": маніпуляції світових ЗМІ за 18 липня
12:50
Окупанти, Крим
Окупанти планують створити на ТОТ "хуторські та міські козачі товариства", - голова Запорізької ОВА
12:42
На фото: Артем Пивоваров та Klavdia Petrivna
Інкогніто-співачка Klavdia Petrivna показала обличчя на шоу Тіни Кароль
12:26
Урсула фон дер Ляєн
"Замирення агресора": Урсула фон дер Ляєн прокоментувала "місію миру" від Орбана
12:17
Урожайне
ЗСУ відійшли від позицій в Урожайному на Донеччині, - ОСУВ "Хортиця"
12:02
Україна доправила до сектору Гази 1 тис. тонн пшеничного борошна
12:00
OPINION
Ігор Луценко
Нове покоління командирів повстає проти старого і байдужого
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV