Держбюджет України за пів року отримав $20,2 млрд: джерела фінансування

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

"Зовнішнє фінансування — 13,8 млрд доларів США. Європейський Союз, Японія, Канада, МВФ — найбільші донори бюджетної допомоги за цей період", - йдеться в повідомленні.

Водночас $6,4 млрд Україна отримала за рахунок облігацій внутрішніх державних позик, а випуск державних облігацій надав змогу залучити $1,4 млрд до українського бюджету в червні.

У відомстві наголошують, що минулого місяця обсяг зовнішнього фінансування збільшився завдяки траншу розміром більше $2 млрд від Європейського Союзу в межах Ukraine Facility.

"Загалом від початку повномасштабного вторгнення міжнародна допомога сягає 87,4 млрд доларів США, залучені кошти від випуску ОВДП — понад 29 млрд доларів США", - додають у Мінфіні.