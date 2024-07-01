Держбюджет України за пів року отримав $20,2 млрд: джерела фінансування
Протягом січня - червня 2024 року державний бюджет України отримав $20,2 млрд фінансування зокрема від США, ЄС, Японії, Канади, а також Міжнародного валютного фонду
Про це повідомляє Міністерство фінансів України.
"Зовнішнє фінансування — 13,8 млрд доларів США. Європейський Союз, Японія, Канада, МВФ — найбільші донори бюджетної допомоги за цей період", - йдеться в повідомленні.
Водночас $6,4 млрд Україна отримала за рахунок облігацій внутрішніх державних позик, а випуск державних облігацій надав змогу залучити $1,4 млрд до українського бюджету в червні.
У відомстві наголошують, що минулого місяця обсяг зовнішнього фінансування збільшився завдяки траншу розміром більше $2 млрд від Європейського Союзу в межах Ukraine Facility.
"Загалом від початку повномасштабного вторгнення міжнародна допомога сягає 87,4 млрд доларів США, залучені кошти від випуску ОВДП — понад 29 млрд доларів США", - додають у Мінфіні.
- 7 червня міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що сектор безпеки й оборони України профінансований повністю.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.36 Купівля 40.36Продаж 40.9
- EUR Купівля 43.35Продаж 44.1
- Актуальне
- Важливе