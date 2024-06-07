Сектор безпеки й оборони України профінансований повністю, – міністр фінансів Марченко

Про це міністр фінансів України Сергій Марченко розповів під час "Години уряду" у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Еспресо Дмитро Дідора.

Грошове забезпечення воїнам виплачується вчасно у повному обсязі. Сектор безпеки й оборони профінансований повністю. Це близько 800 млрд гривень – кошти, які вже спрямовані на цей сектор.

Як розповів міністр, за перші 5 місяців цього року Державна податкова служба перевиконала планові показники на 11%, завдяки чому додатково було зібрано 44,7 млрд грн. Митна служба перевиконала показники на 9%, додатково зібрано 19,6 млрд грн.

Міністр додав, що уряд готує заходи, які зможуть мінімізувати "шоки" для бізнесу й дозволять відчути підтримку.