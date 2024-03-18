Кабмін виділив додаткові 5 млрд грн на дрони
Уряд на засіданні 18 березня виділив із резервного фонду державного бюджету додаткові 5 млрд грн на закупівлю дронів для ЗСУ
Про це повідомив очільник уряду Денис Шмигаль.
"Кожна гривня, що надходить у держбюджет у вигляді податків, буде йти на посилення нашої обороноздатності", - написав він.
Своєю чергою представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук уточнив, що кошти виділено Державній службі спеціального звʼязку та захисту інформації. 5 млрд грн підуть "на придбання обладнання оборонного призначення з подальшою передачею в установленому порядку придбаного військового майна до сфери управління органів, що здійснюють керівництво військовими формуваннями".
- Раніше цього місяця повідомлялося, що Агенція оборонних закупівель уперше придбає дрони для ЗСУ на Prozorro. Ідеться про 20 тис. безпілотних авіаційних комплексів на майже 3 млрд грн.
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