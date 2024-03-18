Кабмін виділив додаткові 5 млрд грн на дрони

Про це повідомив очільник уряду Денис Шмигаль.

"Кожна гривня, що надходить у держбюджет у вигляді податків, буде йти на посилення нашої обороноздатності", - написав він.

Своєю чергою представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук уточнив, що кошти виділено Державній службі спеціального звʼязку та захисту інформації. 5 млрд грн підуть "на придбання обладнання оборонного призначення з подальшою передачею в установленому порядку придбаного військового майна до сфери управління органів, що здійснюють керівництво військовими формуваннями".