Кабмін затвердив угоду з Румунією про будівництво мосту через Тису
Кабінет міністрів України затвердив угоду з урядом Румунії про будівництво автодорожнього прикордонного мосту через річку Тиса
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Міст будують на українсько-румунському державному кордоні між населеними пунктами Біла Церква (Україна) - Сігету-Мармацієй (Румунія)
Мельничук зазначив, що угода була підписана 18 жовтня 2023 року у Києві.
- Ще у липні 2022 року Румунія вирішила побудувати новий міст до України через річку Тиса, який з'єднає українське місто Біла Церква (Закарпатська область) та румунське – Сігету-Мармацієй.
- Згодом стало відомо, що 261-метровий міст через Тису зʼєднає Україну та Румунію у межах нового пункту пропуску. Завершити будівництво планують у січні 2025 року.
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