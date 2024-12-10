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Головна Економіка Кабмін затвердив угоду з Румунією про будівництво мосту через Тису

Кабмін затвердив угоду з Румунією про будівництво мосту через Тису

Світлана Кравченко
10 грудня, 2024 вiвторок
14:05
Економіка міст через Тису

Кабінет міністрів України затвердив угоду з урядом Румунії про будівництво автодорожнього прикордонного мосту через річку Тиса

Зміст

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Міст будують на українсько-румунському державному кордоні між населеними пунктами Біла Церква (Україна) - Сігету-Мармацієй (Румунія)

Мельничук зазначив, що угода була підписана 18 жовтня 2023 року у Києві.

  • Ще у липні 2022 року Румунія вирішила побудувати новий міст до України через річку Тиса, який з'єднає українське місто Біла Церква (Закарпатська область) та румунське – Сігету-Мармацієй. 
  • Згодом стало відомо, що 261-метровий міст через Тису зʼєднає Україну та Румунію у межах нового пункту пропуску. Завершити будівництво планують у січні 2025 року.
Теги:
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Румунія
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