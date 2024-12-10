Кабмін затвердив угоду з Румунією про будівництво мосту через Тису

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Міст будують на українсько-румунському державному кордоні між населеними пунктами Біла Церква (Україна) - Сігету-Мармацієй (Румунія)

Мельничук зазначив, що угода була підписана 18 жовтня 2023 року у Києві.