Хочемо створити найбільш інклюзивну фінансову систему у світі, – голова НБУ Пишний

Про це він сказав журналістам 14 серпня, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Пишний розповів історію українського воїна, який втратив зір, слух та руки, але залишився мотивованим і прагне бути корисним.

"Йому 26 років, він будував свою кар'єру для того, щоб вона відбулася в фінансовій системі, а потім пішов добровольцем на фронт", - зазначив Пишний.

За словами посадовця, в цього хлопця – купа козирних карт, "які просто треба дістати у відповідний момент і допомогти йому цими картами зіграти".

Команда готувалася до його повернення, створюючи безбар’єрний простір і підтримку, щоб надати йому можливість реалізувати свій потенціал.

"Поки він був на реабілітації, ми готувались. Ми готували ліфти, ми готували простір, ми думали над політикою турботи. Ми насправді готувались до того, щоб відповідати його запиту", - розповів Пишний.

На його переконання, це приклад того, як інклюзивність змінює людей і допомагає рухатися до мети — побудови максимально доступної фінансової системи.