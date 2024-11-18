Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка Комітет Верховної Ради схвалив до другого читання проєкт держбюджету на 2025 рік

Комітет Верховної Ради схвалив до другого читання проєкт держбюджету на 2025 рік

Світлана Кравченко
18 листопада, 2024 понедiлок
11:20
Економіка бюджет

Комітет Верховної Ради з питань бюджету 18 листопада схвалив до другого читання проєкт держбюджету на 2025 рік та рекомендував парламенту ухвалити його у другому читанні

Зміст

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Зазначається, що за проєкт проголосували 24 депутати, 3 утрималися та ще один - виступив проти. 

За словами Железняка, під час комітету підтримали лише дві правки: не переводити лікарні на казначейське обслуговування та вилучити норму про можливість партіям вкладати кошти в ОВДП. 

Як уточнила голова комітету Роксолана Підласа, комітет запропонував такі зміни до проєкту: 

  • 2 млрд доларів (90 млрд грн) кредитних коштів надійдуть до державного бюджету від Великої Британії суто на покриття військових видатків, а саме - закупівлю зброї. Вони відображені по спецфонду зовнішніх запозичень і видатках Міноборони;
  • залишити 4% ПДФО (крім військового) в громадах (тобто, загалом буде 64% для громад) для розрахунків за комунальні послуги та енергоносії та, відповідно, скасувати субвенцію обласним бюджетам на покриття різниці в тарифах на 12,2 млрд грн;
  • дозволити прифронтовим громадам не перераховувати реверс до державного бюджету (загалом 593 млн грн);
  • виділити 128 млн Укрзалізниці на співфінансування європейського проєкту розвитку залізничної інфраструктури, (фактично - залізничного полотна);
  • виділити 277,1 млн грн НАН, зокрема на дослідження у військовій сфері;
  • виключили можливість політичним партіям купувати військові ОВДП (стаття 49 бюджету);
  • виключили зобов’язання лікарням тримати гроші на рахунках в Казначействі (пункт 28 прикінцевих положень).

Все решта - як було подано урядом.

Згодом, протягом цього тижня, на засіданні Ради має відбутися фінальне голосування в другому та цілому за закон.

  • 8 листопада уряд на засіданні схвалив проєкт Держбюджету на 2025 рік до другого читання.
Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
бюджет
державний бюджет
Читайте також:
Дональд Трамп та Ілон Маск
Автор Віталій Бесараб
17 листопада, 2024 неділя
Для Маска все може погано закінчитись, - політолог Рейтерович
Автор Катерина Єсікова
17 листопада, 2024 неділя
ЗМІ написали, що Байден дозволив бити вглиб РФ ракетами ATACMS: Зеленський відреагував
Ілон Маск
Автор Світлана Кравченко
17 листопада, 2024 неділя
Перша леді Бразилії вилаялася на Ілона Маска на заході G20: мільярдер відреагував
  • USD 41.15
    Купівля 41.15
    Продаж 41.66
  • EUR
    Купівля 43.43
    Продаж 44.15
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
18 листопада
12:35
Оновлено
Реджеп Тайїп Ердоган
Ердоган під час саміту G20 планує представити свій план заморозки війни в Україні: у Кремлі відреагували
12:28
Китай
Китай закликав шукати політичне врегулювання війни в Україні після дозволу США бити ATACMS по РФ
12:16
Женя Галич з O.Torvald
"Не переварюю": Галич з O.Torvald назвав українських музикантів, чия творчість йому не подобається
12:14
осінь
Без опадів і до +14 °C: прогноз погоди в Україні на 19 листопада від Наталки Діденко
12:07
Ексклюзив
G20
"Не склалися особисті стосунки": політик Рибачук припустив, чому не запросили Зеленського на G20 до Бразилії
12:03
електроенергія
Діють планові графіки відключень: ситуація в енергосистемі 18 листопада
12:02
Російський дрон "Гербер"
"Мають іноземну електроніку": ГУР розкрило компонентну базу російського дрона "Гербера", що імітує "шахеди"
12:00
OPINION
Не чекати чарівника, якій закінчить війну
11:43
Дозвіл США на використання ракет ATACMS стосується лише Курської області РФ, - Axios
11:35
OPINION
блог Денис Прокопенко
Від бригад до дивізій та корпусів. Чи не варто змінити структуру війська?
11:23
Оновлено
електроенергія, відключення
Графіки досі аварійні: на Одещині частково відновили опалення, електро- та водопостачання
11:17
Ексклюзив
ракета "Циркон"
Це зараз не головна ракета для РФ: авіаексперт Криволап про застосування "цирконів" 17 листопада
11:01
Перші призовники з Маріуполя, Волновахи і ТОТ Запоріжжя примусово вступили на службу до лав армії РФ, - Андрющенко
11:00
Огляд
світ, міжнародний огляд
Дозвіл бити ATACMS по РФ – застереження для КНДР через відправку своїх солдатів. Акценти світових ЗМІ 18 листопада
10:59
Зараз проходять ВЛК: у Рівненському ТЦК прокоментували затримання музикантів Цибульської
10:48
Німеччина Україна
Німеччина може передати Україні 4 тис. дронів, оснащених штучним інтелектом, - Bild
10:43
На аукціон виставлять листи Шарля де Голля, знайдені в банківському сховищі
10:39
Пожежа у Києві 17 листопада
У Голосіївському районі Києва сталася пожежа у багатоповерхівці: є постраждалі
10:16
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Згурець проаналізував, чи Україна має достатньо далекобійних ракет
10:14
Підірвали авто військового і планували інші теракти: чотирьох харків'ян підозрюють у роботі на розвідку РФ
10:04
Оновлено
Ракета Storm Shadow
Виправлено. Le Figaro уточнило новину про дозвіл від Франції та Британії Україні бити по РФ ракетами SCALP і Storm Shadow
10:02
OPINION
Після розмови з Путіним Шольц мав би надати Україні TAURUS
09:56
Війська РФ зранку атакували Херсонщину: загинув чоловік, є поранений
09:50
БожеВільні
Історична драма "БожеВільні" перемогла на кінофестивалі у Болгарії
09:49
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 18 листопада: скільки коштують євро, долар і злотий
09:36
Погон сержанта
18 листопада – День сержанта Збройних Сил України
09:23
Прапор США
США та Філіппіни підписали нову безпекову угоду перед поверненням Трампа в Білий дім
09:20
Кір Стармер
Прем'єр Британії Стармер заявив, що не планує говорити з Путіним
09:16
Ексклюзив
"Навіщо про це так сильно кричати у ЗМІ?": боєць ЗСУ Ієвлєв про дозвіл Україні бити вглиб РФ
08:57
Луганський аеропорт
Окупанти оголосили про плани відновити знищений понад 10 років тому аеропорт у Луганську, - ОВА
08:55
Оновлено
У Сумах через ракетний удар по багатоповерхівці загинули 11 людей, серед яких двоє дітей, понад 80 поранених
08:50
Медіадні
Медіадні Премії імені Георгія Ґонґадзе: про цензуру, травму, розслідування та увагу світових ЗМІ до України
08:35
Оновлено
ЗСУ
На фронті за добу сталося 149 боєзіткнень: понад 40 з них - на Курахівському напрямку
08:27
ППО
Сили ППО вночі знищили 8 з 11 російських дронів
08:20
Нью-Делі
У Нью-Делі зафіксували найвищий рівень забруднення повітря цього року
08:05
Оновлено
Росіяни обстріляли будинки, приватний і громадський транспорт: на Херсонщині за добу загинули 4 людини
08:01
OPINION
Дозвіл США на удари углиб Росії: казка про втрачений час
08:00
Ексклюзив
Бахмут
Якщо дім залишився в окупації: що таке мелітопольський експеримент та чи є шанс отримати компенсацію за житло на ТОТ
07:57
Через російські обстріли Запорізької області за добу постраждали 6 людей
07:50
Інфографіка
На фото втрати окупантів
99 дронів, 30 артсистем і 1560 окупантів: втрати армії РФ за добу війни в Україні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV