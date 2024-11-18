Комітет Верховної Ради схвалив до другого читання проєкт держбюджету на 2025 рік

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Зазначається, що за проєкт проголосували 24 депутати, 3 утрималися та ще один - виступив проти.

За словами Железняка, під час комітету підтримали лише дві правки: не переводити лікарні на казначейське обслуговування та вилучити норму про можливість партіям вкладати кошти в ОВДП.

Як уточнила голова комітету Роксолана Підласа, комітет запропонував такі зміни до проєкту:

2 млрд доларів (90 млрд грн) кредитних коштів надійдуть до державного бюджету від Великої Британії суто на покриття військових видатків, а саме - закупівлю зброї. Вони відображені по спецфонду зовнішніх запозичень і видатках Міноборони;

залишити 4% ПДФО (крім військового) в громадах (тобто, загалом буде 64% для громад) для розрахунків за комунальні послуги та енергоносії та, відповідно, скасувати субвенцію обласним бюджетам на покриття різниці в тарифах на 12,2 млрд грн;

дозволити прифронтовим громадам не перераховувати реверс до державного бюджету (загалом 593 млн грн);

виділити 128 млн Укрзалізниці на співфінансування європейського проєкту розвитку залізничної інфраструктури, (фактично - залізничного полотна);

виділити 277,1 млн грн НАН, зокрема на дослідження у військовій сфері;

виключили можливість політичним партіям купувати військові ОВДП (стаття 49 бюджету);

виключили зобов’язання лікарням тримати гроші на рахунках в Казначействі (пункт 28 прикінцевих положень).

Все решта - як було подано урядом.

Згодом, протягом цього тижня, на засіданні Ради має відбутися фінальне голосування в другому та цілому за закон.