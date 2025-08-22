Кулеба відповів, як діяти переселенцям з ТОТ, які продовжують отримувати платіжки за комуналку в покинутих домівках
Віцепрем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба уточнив, що в Україні законом врегульована можливість не платити за комунальні послуги за період відсутності вдома понад 30 днів
Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Наталя Стареправо.
Віцепрем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба розповів, як діяти українцям, які виїхали зі своїх домівок на тимчасово окупованих територіях, але продовжують отримувати платіжки за житлово-комунальні послуги.
Кулеба зазначив, що закон України про житлово-комунальні послуги регулює це питання.
"Споживач має право на неоплату вартості комунальних послуг, крім постачання теплової енергії, у разі не використання за період тимчасової відсутності в приміщенні понад 30 днів за умов документального підтвердження. Тому безпосередньо споживач у такому випадку має повідомити виконавця послуг, що не проживає у своїй домівці та відповідно підтвердити це довідкою про статус ВПО", - сказав міністр.
Він зауважив, що зробити це треба якомога раніше, щоб не створювався певний часовий лаг.
"У нас є додатковий захист для людей, які є ВПО, — постанова № 206 — заборона на стягування оплати житлово-комунальних послуг у період воєнного стану на території ведення бойових дій: нараховувати штрафи, припиняти надання послуг і стягувати заборгованість", - наголосив Кулеба.
Він додав, що це питання врегульоване, але не виключає можливості локальних, точкових проблем і готовий з ними розбиратися.
